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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 28 Nisan 2024

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İsmail Kartal’ın tek dileği...

GEÇEN hafta son dakikalarda kaybedilen 2 puan, cuma akşamı Galatasaray'ın Adana'dan 3 puanla dönmesi Fenerbahçe için dün geceki derbiyi tek ihtimalli bir maç haline getirmişti. Maçın başından itibaren Fenerbahçe'nin kazanmak için her şeyi yaptığını gördük.
Topa daha çok sahip oldu. Beşiktaş'a gol pozisyonuna girme imkanı vermedi.
Dzeko'nun yerine oynayan Batshuayi'nin golüyle de öne geçmeyi başardı.
Maçın kırılma noktası Al-Musrati'nin atılması oldu. Zaten çok etkisiz oynayan ve Fenerbahçe kalesine gitmekte zorlanan Siyah-Beyazlılar, bu kartın ardından oyuna ortak olma şansını da kaçırdı. Maç çok yüksek bir tempoda oynanmadı. Fenerbahçe, İrfan Can'ın ayağından bulduğu güzel golle de maçı güle oynaya kazandı. Derbiler her zaman kendi kahramanlarını çıkartır. Fenerbahçe'de Batshuayi ve İrfan Can öne çıkan isimler oldu.
Beşiktaş açıkçası 11'e 11'ken dahi Kadıköy'den puan alacakmış gibi değildi.
Bu yüzden hak edenin kazandığı bir derbi oldu. Puan farkının tekrar 4'e inmesi ve Rams Park'taki büyük maça kadar Galatasaray'ın sürpriz bir puan kaybına uğraması İsmail Kartal ve öğrencilerinin tek dileği. Bakalım gerçekleşecek mi?

"Puan farkının tekrar 4'e inmesi ve Rams Park'taki büyük maça kadar G.Saray'ın puan kaybına uğraması İsmail Kartal ve öğrencilerinin tek dileği."

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