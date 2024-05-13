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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU 3 puanın anlamı yok
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 13 Mayıs 2024

HABERİ
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3 puanın anlamı yok

FENERBAHÇE'NİN
Kaysersipor karşısında maçı kazanması normal sonuçtu. Puan kaybı büyük sürpriz olurdu. Sarı-Lacivertliler de sürprize izin vermedi ve maçı kazandı.
Galatasaray'ın kazanması sonrası bu galibiyetin anlamı kalmadı. Maçın teknik analizini yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum.
İsmail hoca, 2. yarıdaki maçlarda ilk devreye göre çok az gol katkısı sağlayan Dzeko'dan vazgeçmiş, Batshuayi ile maça başlamıştı. Prensi Szymanski yine sahadaydı. Djiku'yu ön liberoda oynatarak Mert ve Zajc'a güvenmediğini göstermişti.
Yerli kontenjanından da Cengiz Ünder sahadaydı. Bu maça bile Dzeko-Batshuayi ikilisiyle başlamak hocanın aklına gelmemişti.
Zaten bazı oyunculardaki ısrarı ve aynı sistemde ısrar etmesi İsmail hocanın en çok eleştirildiği konulardı. Sarı-Lacivertliler dün gece 93 puana ulaşarak ligde kendi puan rekorlarını egale ettiler.
Büyük bir ihtimalle de bu rekoru kıracaklar. Ama işin üzücü tarafı çok ufak detaylardan dolayı sezonu kupasız kapatacaklar gibi duruyor.

Bazı oyunculardaki ısrarı ve aynı sistemde ısrar etmesi F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konulardı.

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