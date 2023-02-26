YÜZYILIN felaketini yaşadığımız günlerin ardından lige dönmek herkes için son derece zordu.
Ama hayatımızın yavaş yavaş normale dönmesi için de buna ihtiyacımız vardı. Oyuncuların nasıl reaksiyon vereceğini hiçbirimiz kestiremiyorduk. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan.
Ama gördük ki Fenerbahçe oldukça motive bir şekilde, arzulu ve istekli maça başladı.
Oyunu tamamen Konyaspor'un sahasına yıktı. Çok pozisyon üretemese de oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Kaleci Altay'ı hemen hemen hiç görmediğimiz bir maç izledik. Tabii Diouf atıldıktan sonra zaten gol atmakta sıkıntı yaşayan Konyaspor'un işi mucizelere kalmıştı. Valencia'nın yine çok ön plana çıktığı bir maç izledik. Bu sezon resmen kendini aştı. Fenerbahçe'nin hücumdaki en büyük kozu olmaya devam ediyor. Açıkçası Fenerbahçe'nin çok zorlanmadan 3 puana ulaştığı bir maç izledik.
Böylesine tek kale oynanan bir maçta Arda Güler'in niye daha önce düşünülmediğini anlamakta zorlanıyorum.
Hem arkadaşlarına çok daha net pozisyonlar hazırlardı hem de öz güvenini daha üst seviyeye çıkarırdı. Arda'nın daha fazla süre alması lazım.
F.Bahçe kontrolü elinde tuttu
Arda daha fazla süre almalı
Valencia kendini aştı
YÜZYILIN felaketini yaşadığımız günlerin ardından lige dönmek herkes için son derece zordu.
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