KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN İLANI

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ARSA PAYI ALAN İMAR DURUMU CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 KOCAELİ KÖRFEZ İLİMTEPE - (Yarımca) 2921 5 1/1 - 6691.66 m² KONUT ARSA 27,435,806.00 TL 823,074.18 TL 29.05.2024 15:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu ) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi uyarınca satış ihalesi yapılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler

GERÇEK KİŞİLERDEN TÜZEL KİŞİLERDEN

A - İÇ ZARF A - İÇ ZARF

İsteklinin ihale için teklif mektubu. İsteklinin ihale için teklif mektubu.

B - DIŞ ZARF B - DIŞ ZARF

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

İhale Şartname bedeline ait makbuz İhale Şartname bedeline ait makbuz

Nüfus Cüzdanı sureti Noter Tasdiklli İmza Sirküleri

Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak) Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

İkametgâh İkametgâh

İsteklilier adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri. Tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden "Borcu yoktur" belgesi Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden "Borcu yoktur" belgesi

Ticari Sicil Gazete

Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı) Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 28.05.2024 Tarih, saat 12:00' a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 28.05.2024 Tarih, saat 12:00' a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 10.000,00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü' nden temin edilir.