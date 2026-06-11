Özgür Özel cephesi CHP'de ilk Parti Meclisi'ni böldü! 28 üyeden toplu istifa | Genel Merkez noktayı koydu

Kılıçdaroğlu cephesi, istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararını işaret ederek partinin üzerinde tedbir olduğunu ve yola devam edileceğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, istifaların yasal zorunluluk olduğunu ve mevcut yönetimin aksi halde usulsüz görev üstlenme suçu işleyeceğini savundu.

Özgür Özel'in yönlendirmesiyle hareket eden ekibin Parti Meclisi organından çekilme kararı alması CHP'yi bölmenin ilk hamlesi olarak değerlendirildi.

TÜZÜK BAHANESİ

Özel cephesinin istifa stratejisi doğrudan parti tüzüğündeki boşlukları kullanmaya dayanıyor.

CHP tüzüğünün 24/3 maddesinde yer alan "Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır" ifadeleri bu planın dayanağını oluşturuyor.

Mevcut tabloya göre PM'de üye sayısının 40'ın altına düşmesi olağanüstü kurultay sürecini başlatmak için yeterli olduğu savunuluyor.

Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay dışında hiçbir çözüm yolu kalmadığını öne sürdü.

'KILIÇDAROĞLU SADECE KURULTAY KARARI ALABİLİR'

Partiyi olağanüstü kurultaya sürüklemeyi hedefleyen istifa kararı CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Kadük Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, 28 PM üyesinin noter aracılığıyla istifa ettiğini duyurdu. Parti tüzüğünün 24'üncü maddesini hatırlatan Emre, üye tam sayısının altına düşüldüğü için 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin kanuni zorunluluk olduğunu, aksi takdirde mevcut yönetimin usulsüz görev üstlenme suçu işleyeceğini savundu.

Koltuk sevdası yüzünden partinin geleceğinin tehlikeye atıldığını söyleyen Emre, Yargıtay'a sürecin hızlandırılması yönünde çağrı yaptı.

CHP'de istifa depremi: Kurultay yolu açıldı mı?

"KURULTAYIN TOPLANMAMASI SUÇ"

Zeynel Emre, "Göreve getirilen başkanımızla birlikte, 'Amaç çoğunluk biziz, gidelim' yaklaşımı ortaya kondu. Hem önceki genel başkana hem de milyonlarca CHP'linin olası sonuçlarına ilişkin süreçler yaşandı. Biliyorsunuz, 9 arkadaşımızın yetkisiz bir şekilde disiplin kuruluna sevk edildiğiyle ilgili bir açıklama oldu. Hiçbirini kabul etmiyorlar. Kafalarına göre giden bir açıklama var." ifadelerini kullandı.

Tüzük gereği kurultayın kaçınılmaz olduğunun altını çizen Emre, parti meclisindeki üye sayısının düşüşüne işaret etti. Tüzüğün 24'üncü maddesini okuyan Emre, "Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırır." dedi.

Mevcut yönetimin koltuk hırsıyla hareket ettiğini öne süren Emre, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar. Bu saatten sonra hiçbir işlem yapamazlar. Düşmüştür çünkü çok açık. Bu yanlıştan dönün." diye konuştu.