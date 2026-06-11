Özgür Özel cephesi CHP'de ilk Parti Meclisi'ni böldü! 28 üyeden toplu istifa | Genel Merkez noktayı koydu
CHP’yi bölme girişimlerini somutlaştıran Özgür Özel cephesi partiyi bölme girişimlerine Parti Meclisi’ni böldü. CHP’de Özel ekibinden 28 üye PM’den istifa etti. 57 üyeli PM’de 29 partili kaldı. Zeynel Emre, istifalarla birlikte 40’ın altına düşüldüğü gerekçesiyle Parti Tüzüğü gereği 45 gün içinde kurultay kararı alınmasının şart olduğunu savundu. Emre, Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay hariç hiçbir karara imza atamayacağını öne sürdü. CHP Genel Merkezi ise mahkemenin mutlak butlan hükmünü gerekçe göstererek parti üzerinde tedbir kararı olduğu için kurultay kararı alınamayacağının altını çizdi.
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- CHP'de Özgür Özel cephesi, 28 Parti Meclisi üyesinin toplu istifasıyla partiyi bölme girişimini başlattı.
- İstifa eden üyeler, CHP tüzüğünün 24/3 maddesini kullanarak 45 gün içinde olağanüstü kurultay çağrısı yapmayı hedefliyor.
- CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, istifaların yasal zorunluluk olduğunu ve mevcut yönetimin aksi halde usulsüz görev üstlenme suçu işleyeceğini savundu.
- Kılıçdaroğlu cephesi, istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararını işaret ederek partinin üzerinde tedbir olduğunu ve yola devam edileceğini belirtti.
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.00'te Parti Meclisi toplantısına çağrı yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölünmeye götüren sürecin yapı taşları döşeniyor. 38. Olağan Kurultay sürecinde yaşanan şaibelerin istinaf mahkemesince tescil edilmesiyle görevden uzaklaştırılan Özgür Özel cephesi partiyi bölme girişimlerinde ilk resmi adımı attı.
Özgür Özel'e destek veren 28 Parti Meclisi üyesi CHP'nin en üst yönetim organını işlevsiz bırakmak amacıyla toplu istifa kararı aldı.
PM'deki 28 üye noter yoluyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
57 üyesi bulunan Parti Meclisi'ndeki sandalye sayısı bu hamleyle birlikte 29'a geriledi.
Özgür Özel'in yönlendirmesiyle hareket eden ekibin Parti Meclisi organından çekilme kararı alması CHP'yi bölmenin ilk hamlesi olarak değerlendirildi.
Alınan kararın temel amacının yönetimi düşürerek 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesini sağlamak olduğu açıklandı.
TÜZÜK BAHANESİ
Özel cephesinin istifa stratejisi doğrudan parti tüzüğündeki boşlukları kullanmaya dayanıyor.
CHP tüzüğünün 24/3 maddesinde yer alan "Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır" ifadeleri bu planın dayanağını oluşturuyor.
Mevcut tabloya göre PM'de üye sayısının 40'ın altına düşmesi olağanüstü kurultay sürecini başlatmak için yeterli olduğu savunuluyor.
'KILIÇDAROĞLU SADECE KURULTAY KARARI ALABİLİR'
Partiyi olağanüstü kurultaya sürüklemeyi hedefleyen istifa kararı CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Kadük Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, 28 PM üyesinin noter aracılığıyla istifa ettiğini duyurdu. Parti tüzüğünün 24'üncü maddesini hatırlatan Emre, üye tam sayısının altına düşüldüğü için 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin kanuni zorunluluk olduğunu, aksi takdirde mevcut yönetimin usulsüz görev üstlenme suçu işleyeceğini savundu.
Koltuk sevdası yüzünden partinin geleceğinin tehlikeye atıldığını söyleyen Emre, Yargıtay'a sürecin hızlandırılması yönünde çağrı yaptı.CHP'de istifa depremi: Kurultay yolu açıldı mı?
"KURULTAYIN TOPLANMAMASI SUÇ"
Zeynel Emre, "Göreve getirilen başkanımızla birlikte, 'Amaç çoğunluk biziz, gidelim' yaklaşımı ortaya kondu. Hem önceki genel başkana hem de milyonlarca CHP'linin olası sonuçlarına ilişkin süreçler yaşandı. Biliyorsunuz, 9 arkadaşımızın yetkisiz bir şekilde disiplin kuruluna sevk edildiğiyle ilgili bir açıklama oldu. Hiçbirini kabul etmiyorlar. Kafalarına göre giden bir açıklama var." ifadelerini kullandı.
Tüzük gereği kurultayın kaçınılmaz olduğunun altını çizen Emre, parti meclisindeki üye sayısının düşüşüne işaret etti. Tüzüğün 24'üncü maddesini okuyan Emre, "Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırır." dedi.
Mevcut yönetimin koltuk hırsıyla hareket ettiğini öne süren Emre, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar. Bu saatten sonra hiçbir işlem yapamazlar. Düşmüştür çünkü çok açık. Bu yanlıştan dönün." diye konuştu.
'TEDBİR VAR 40'IN ALTINA DÜŞÜLSE DE YOLA DEVAM'
PM istifalarının CHP Genel Merkezi'nde karşılık bulmadığı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu cephesi, istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararını işaret ederek partinin üzerinde tedbir olduğu görüşünü paylaşıyor.
CHP'deki tedbir sürecinde Parti Meclisi üye sayısı 40'ın altına düşmüş olsa dahi mevcut PM parti sayısı yola devam edileceği vurgulanıyor.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Tedbir kararı oldukça kurultayın toplanamayacağını" söyledi. Sarı, PM toplantısının gerçekleştirileceğini kaydetti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 13.00'te PM'yi toplantıya çağırmıştı. PM toplantısı sonrası konuya ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.
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