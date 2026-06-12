Ayrıca CHEEKY CLUP isimli işletmede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yapılan aramada 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ÖNCEKİ OPERASYONDA BİRÇOK İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Soruşturmanın daha önceki aşamasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği vermişti.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de kokain maddesi tespit edilmişti.

Oyuncu Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıkmıştı. Sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın testinde de esrar etken maddesi belirlenmişti.

Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan ve saç örneklerinde ise kokain metabolitleri tespit edilmişti.

Rapçi Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi belirlenmişti.

Niran Ünsal olarak tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun uyuşturucu testi de pozitif çıkmıştı. Gugu'nun kan, idrar ve saçında esrar ve kokain tespit edilmişti.

Tuğçe Postoğlu, Cansu Teki, Berkay Şahin, Mirgün Cabas ve Serenay Sarıkaya'nın test sonuçları ise negatif çıkmıştı.