Ünlülere uyuşturucu operasyonunda tam liste Takvim'de! Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan... | 9'una tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında düzenlenen yeni dalga operasyonda 24 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu ve Enis Arıkan gibi isimler gözaltına alındı. Listede şarkıcı, oyuncu, modacı, borsacı, yönetmen, aranjör, iş insanı ve sosyal medya fenomenleri yer aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Oğuzhan Beker’in, milletvekili dokunulmazlığı bulunan babası CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in konutunda bulunduğu tespit edildi. Bir mankenin evinde esrar, modellik firması sahibinin bulunduğu adreste ise hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 14’ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 24 kişiyi gözaltına aldı.
- Gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 9 kişi tutuklandı ve 14 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
- Operasyonda Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal gibi sanat, magazin ve iş dünyasından isimler gözaltına alındı.
- Operasyon sırasında Tessy Ramos Correira'nın evinde 7,43 gram esrar, CHEEKY CLUP isimli işletmede 1 gram esrar ele geçirildi.
- Soruşturma kapsamında 1 kişinin firari, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi.
Başsavcılığın 2025/280882 ve 2026/107949 sayılı soruşturma dosyaları kapsamında verilen talimat doğrultusunda düzenlenen operasyonda, aralarında sanat, magazin, iş ve eğlence dünyasından isimlerin bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 1 kişinin firari olduğu, 2 kişinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci'nin buradaki işlemleri tamamlandı.
10 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
9 TUTUKLAMA 14 ADLİ KONTROL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında sanat, siyaset, iş ve cemiyet dünyasından isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına karar verdi. 14 zanlı adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler şunlar:
|No
|Ad Soyad
|1
|Tolga Çam
|2
|Murat Saygı
|3
|Enis Ahmet Onat
|4
|Emre Tari
|5
|Hasan Vatan
|6
|Reyhan Küçükyeğen
|7
|Mehmet Yıldız
|8
|Tessy Ramos Correira
|9
|Rafet Eren Yorulmazer
Gözaltına alınan Ferhan Kaya, Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karcı, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Ahmet Karoğlu, Berdan Mardini, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci'nin aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Şüphelilerden CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında da konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
CHP'Lİ VEKİLİN OĞLU BABASININ EVİNDE BULUNDU
Hakkında gözaltı kararı bulunan Oğuzhan Beker'in, milletvekili dokunulmazlığı bulunan babası CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in konutunda bulunduğu tespit edildi.
Beker, ekipler tarafından gözaltına alındı.
DOĞULU ÇİFTİ DE GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat de yer aldı.
Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu, tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz ve Berdan Mardini de gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.
İSİM İSİM GÖZALTI LİSTESİ
Takvim.com.tr, ünlülere yönelik son dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerin listesine ulaştı.
|İsim
|Meslek / Unvan
|İl
|Ayşe Hatun Önal
|Şarkıcı
|-
|Tolga Çam
|Modacı
|-
|Ferhan Kaya
|Borsacı
|-
|Murat Saygı
|Yönetmen
|-
|Enis Ahmet Onat
|Fashion TV sahibi
|-
|Ahmet Karoğlu
|Beko Ocakbaşı sahibi
|-
|Emre Tari
|İş insanı
|-
|Hasan Vatan
|Vatan Bilgisayar sahibi
|-
|Kerimcan Durmaz
|Şarkıcı
|-
|Kenan Doğulu
|Şarkıcı
|-
|Beren Saat
|Oyuncu
|-
|Mehmet Cem Karcı
|Yönetmen
|-
|Berdan Mardini
|Şarkıcı
|-
|Reyhan Küçükyeğen
|-
|-
|Ozan Doğulu
|Aranjör ve DJ
|-
|Yaşar İpek
|Şarkıcı
|-
|Mehmet Yıldız
|Modellik firması sahibi
|-
|Tessy Ramos Correira
|Manken
|-
|Enis Arıkan
|Oyuncu
|-
|Rafet Eren Yorulmazer
|Mimar
|Bursa
|Ali Efe Bezci
|İş insanı
|Ankara
|Selin Ciğerci
|İnternet fenomeni ve şarkıcı
|İzmir
|Gürani Murat Kazancıoğlu
|İşletmeci
|Muğla
|Oğuzhan Beker
|CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu
|Ankara
FİRARİ VE YURT DIŞINDAKİ İSİMLER
Soruşturma kapsamında mekan işletmecisi Mahmut Dalyaprak'ın firari olduğu öğrenildi. Dalyaprak'ın Muğla bağlantısının bulunduğu belirtildi.
Yurt dışında olduğu belirlenen isimlerin ise iş insanı Emir Bahadır ile Atlantis Yapım ortağı Erdal Bozkuş olduğu öğrenildi.
OPERASYONDA SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuruna el konuldu.
Manken Tessy Ramos Correira'nın ikametinde yapılan aramada 7,43 gram esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.
Modellik firması sahibi Mehmet Yıldız'ın bulunduğu adreste ise 1 adet hassas terazi ile 1 adet öğütücü bulundu.
GECE KULÜBÜNDE ESRAR BULUNDU
Ayrıca CHEEKY CLUP isimli işletmede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yapılan aramada 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.
İşletmede ele geçirilen maddeyle ilgili TCK 191 kapsamında adli işlem yapıldı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.
ÖNCEKİ OPERASYONDA BİRÇOK İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI
Soruşturmanın daha önceki aşamasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği vermişti.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de kokain maddesi tespit edilmişti.
Oyuncu Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıkmıştı. Sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın testinde de esrar etken maddesi belirlenmişti.
Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan ve saç örneklerinde ise kokain metabolitleri tespit edilmişti.
Rapçi Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi belirlenmişti.
Niran Ünsal olarak tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun uyuşturucu testi de pozitif çıkmıştı. Gugu'nun kan, idrar ve saçında esrar ve kokain tespit edilmişti.
Tuğçe Postoğlu, Cansu Teki, Berkay Şahin, Mirgün Cabas ve Serenay Sarıkaya'nın test sonuçları ise negatif çıkmıştı.
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