İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Son nefesle gelen zafer

Eklenme Tarihi 6 Nisan 2026

Kadıköy'de oynanan derbiye Fenerbahçe adeta hızlı başladı. Henüz 28. saniyede Nene son derece müsait bir pozisyondan yararlanamadı ve topu auta gönderdi. Bu an, maçın kırılma noktalarından biri oldu. İlk yarının ilerleyen dakikalarında oyun dengelendi.


Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe gol fırsatları yakalasa da son vuruşlardaki etkisizlik nedeniyle skor değişmedi. Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlanarak oyundan çıkması, Sarı-Lacivertliler'in hücum gücünü olumsuz etkiledi. İspanyol oyuncunun çıkışının ardından ilk yarının son bölümünde Fenerbahçe oyunda ritmini kaybetti. Beşiktaş cephesinde ise Murillo'nun sakatlığı savunma dengesini bozdu.
Yerine oyuna giren Gökhan Sazdağı yaptığı hatalarla dikkat çekerken, Fenerbahçe bu hataları değerlendirmekte zorlandı. Sarı- Lacivertliler özellikle üç net karşı karşıya pozisyondan yararlanamayarak önemli bir fırsatı kaçırdı.


Teknik direktör Tedesco'nun, golcü oyuncu Sidiki Cherif'i yedek bırakması da eleştirilen kararlar arasında yer aldı. İkinci yarıda Ersin Destanoğlu yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Uzatmalarda kazanılan penaltıyla atılan gol altın değerindeydi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, maç fazlasıyla puan farkını 1'e indirerek şampiyonluk yarışına yeniden güçlü bir şekilde dahil oldu... Derbi galibiyeti, Sarı- Lacivertliler'e sadece 3 puan değil, aynı zamanda moral ve ivme kazandırdı.

