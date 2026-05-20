Muş'ta köprüden geçerken çaya düşen kadın akıntıya kapılıp kayboldu!

Köy içerisindeki köprüyü kullanarak karşı tarafa geçmek isteyen 50 yaşlarındaki Gül Yıldız, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Köprü korkuluklarını aşarak hızla akan çaya düşen talihsiz kadın, suyun debisinin yüksek olması nedeniyle saniyeler içinde akıntıya kapıldı. Çevredeki köylülerin kadını kurtarma çabaları yetersiz kalırken, Yıldız kısa sürede gözden kayboldu.

AFAD ve Jandarma Ekipleri Seferber Oldu

Durumun köylüler tarafından jandarma ve acil durum merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine vakit kaybetmeden İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekipleri, jandarma asayiş timleri ve güvenlik korucuları sevk edildi. Olay yerine ulaşan uzman ekipler, kadının düştüğü noktadan itibaren akıntının yönüne doğru arama kurtarma faaliyeti başlattı.

Güçlü Akıntı Çalışmaları Zorlaştırıyor

Çay yatağı boyunca ve nehir kıyısındaki ağaçlık alanlarda sürdürülen çalışmalarda, bölgedeki su seviyesinin yüksek ve akıntının oldukça güçlü olması ekiplerin işini zorlaştırıyor. Botlar ve özel arama ekipmanlarıyla su yüzeyinde ve dipte tarama yapan ekipler, şu ana kadar talihsiz kadına ait bir ize rastlayamadı.