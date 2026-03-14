İLKER YAĞCIOĞLU

Tedesco'nun sahaya çıkarttığı 11'i görünce inanamadım. Takımdaki bütün orta sahaları ilk 11'e koymuştu. Zannedersin ki Manchester City ile oynuyorsun! Ön bölgede kanat oyuncusu yoktu. Ve ilk 45 dakika tam anlamıyla hayal kırıklığıydı. Her şey bir tarafa sahaya çıkan takımın değeri Karagümrük'ün 5 katı... Dolayısıyla ne olursa olsun bu formayı giyen oyuncuların bu maçı kazanması lazımdı. İkinci yarıya başlarken 4 oyuncu değişikliği oyunu biraz daha Karagümrük sahasına yığdı. Ama sadece Musaba'nın çabalarıyla Fenerbahçe pozisyon üretmeye çalıştı. Haftalardır, bu günün geleceğinin sinyallerini veren Fenerbahçe, dün akşam lig sonuncusu Karagümrük'e mağlup olarak bu sezon da şampiyonluk yarışına havlu attı.



Ben söylemiştim demek istemiyorum ama bugünlerin geleceği çok netti. Tedesco'nun hala bir oyun sistemine bulamaması, ilk 11'i bir türlü oluşturamaması, bugünlerin başlıca sebebi. Bu saatten sonra da bu takımın ikinci olma şansı bile son derece zor gözüküyor. Dün geceki oyundan sonra o sahada yer alan her oyuncunun ve Domenico Tedesco'nun utanması lazım. Fenerbahçe taraftarına böyle bir zülum yaşattıkları için de özür dilemeleri gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı uzun bir süredir şampiyonluğa hasret... Onların neler çektiğini çok iyi anlayabiliyorum. Bu sezon için umutlanmışlardı ama dün gece büyük bir hayal kırıklığı daha yaşadılar.