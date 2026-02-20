İLKER YAĞCIOĞLU

Alex Ferguson "Bir maçı kazanmak için yedi oyuncunun iyi oynaması yeterlidir" sözüyle futbolun matematiğini en yalın haliyle anlatmıştır. Dün geceye baktığımızda ise Fenerbahçe adına bırakın yediyi, iki iyi performans saymakta bile zorlandık. Böyle olunca mağlubiyet de kaçınılmaz oldu. Hafta sonu Trabzonspor karşısında ortaya konan güçlü oyunun ardından ideal 11'in bozulması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Orta sahada İsmail'in yokluğu, oyunun dengesini temelden sarstı.

Asensio'nun sağa kayması, Kerem'in sol çizgiye yerleşmesi ve Talisca'nın forvet arkası rolüne evrilmesi plan dahilindeydi belki; ancak futbol planı uygulayacak ayaklar iyi oynamadığında sistem de çöker. Maç boyunca orta sahada yaşanan üstünlük sorunu belirleyici oldu. Nottingham Forest merkezi kalabalık tutarak oyunu istediği tempoda oynadı. Fenerbahçe ise geçişlerde kırılgan, set oyununda üretimsiz kaldı. Sidiki Cherif'in çabası dikkat çekti ancak onun da zamana ihtiyacı olduğu çok net. Bu haliyle Fenerbahçe'nin aradığı gol yükünü sırtlaması gerçekçi görünmüyor.

O yük şimdilik Talisca'nın omuzlarına kalacak gibi. Elbette Avrupa defterinin kapanması moral bozucu. Ancak sezonun asıl hedefi lig şampiyonluğuysa, bu erken vedanın takımı lige daha fazla motive etmesi gerekir. Camia için asıl sınav şimdi başlıyor. Sonuç üzücü olabilir ama bazen yenilgiler aynadır.