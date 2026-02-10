İLKER YAĞCIOĞLU

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında maçı daha ilk yarım saatte bitirdi. Kante'li Sarı-Lacivertliler, henüz 33. dakikada bulduğu üç golle hem skor hem de oyun üstünlüğünü net biçimde ortaya koydu. Üstelik bunu yaparken savunmada rakibe neredeyse nefes aldırmadı. Hücumda etkili, savunmada kusursuz bir Fenerbahçe izledik.

Bu maç özelinde en dikkat çekici nokta orta saha kurgusuydu. Kante, Guendouzi ve Asensio üçlüsü, kalan haftalarda Fenerbahçe'nin en büyük kozu olmaya aday. Semedo ve Mert Müldür, sezonun belki de en fazla hücuma katkı verdikleri maçlarını oynadılar. Beklerin bu kadar aktif olması, Gençlerbirliği savunmasının dengesini bozdu ve Fenerbahçe'nin hücum zenginliğini artırdı. Haftalardır performansı eleştirilen Kerem ise dün akşam adeta "buradayım" dedi. Attığı iki golle özgüven tazeledi.

Bu performansın, Kerem için bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Nene, beklentilerin altında kaldı. Musaba'nın neden süre almadığı ise soru işareti. Kart sınırında olduğu için Trabzonspor maçına saklanmış olabilir ancak Kerem de kart sınırındaydı. Bu tercihin gerçek cevabını belki önümüzdeki haftalarda anlayacağız. Üç santrforun birden takımdan ayrılması taraftarda bir tedirginlik yaratmış olabilir ama görünen o ki Fenerbahçe gol atma konusunda ciddi bir problem yaşamıyor. Özetle Fenerbahçe, üç puanı aldı, zirve takibini sürdürdü ve Galatasaray'ın rahatlamasına izin vermedi.