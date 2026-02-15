İLKER YAĞCIOĞLU

PODCAST CANLI YAYIN
15 Şubat 2026

Fenerbahçe, sezonun en etkili futbolunu ortaya koyarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik Direktör Tedesco'nun orta sahadaki cesur tercihi maçın kaderini belirledi. Ön liberoda Guendouzi'ye görev veren tecrübeli çalıştırıcı, önünde solda İsmail Yüksek, sağda ise Kante ile fizik gücü ve dinamizmi yüksek bir orta saha kurgusu oluşturdu. Ev sahibi ekip Muçi ile bulduğu golle öne geçse de Fenerbahçe oyun disiplininden kopmadı. Usta ayaklar devreye girince skor kısa sürede değişti. Sarı-Lacivertliler bir anda skoru 2-1'ye getirmeyi başardı. Orta sahada İsmail Yüksek maçın yıldızlarından biri oldu. Özellikle Talisca ve Asensio'nun oyuna ağırlığını koymasıyla Fenerbahçe galibiyete uzandı.

Maçın son bölümü hariç Bordo- Mavililer, Sarı-Lacivertli kalede ciddi bir baskı kurmakta zorlandı. İlk 45 dakikası tempolu geçen karşılaşmada ikinci yarıya daha baskılı başlaması beklenen Trabzonspor'un aksine Fenerbahçe oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında Galatasaray ile kafa kafaya ilerleyen Sarı-Lacivertliler, zirve iddiasını güçlü biçimde sürdürdü. Ortaya konan futbol, yalnızca lig yarışında değil, UEFA Avrupa Ligi hedefi açısından da umut verdi. Kısacası Tedesco'nun öğrencileri, sahada sergilediği oyunla hak ettiği bir galibiyet almayı başardı.

