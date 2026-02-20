Hatay Kırıkhan'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü açıkladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabah saat 06.10'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremle ilgili açıklama yaptı. AFAD verilerine göre, saat 06.10.53'te merkez üssü Kırıkhan olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 9,27 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

Sarsıntının koordinatları 36.41722 kuzey enlemi ve 36.35972 doğu boylamı olarak açıklandı. Deprem, Hatay ve çevresinde hissedildi.

AFAD, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirtti.