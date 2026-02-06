İLKER YAĞCIOĞLU

Şampiyonluk yarışının kızıştığı Avrupa kupalarında da Play-Off maçlarının yaklaştığı dönemde yoğun maç temposunda Tedesco doğal olarak rotasyon yaparak Erzurum karşısına çıktı. İlk 45 dakikada Erzurumspor o kadar iyi oynadı ki açıkçası hem tribünler hem sahadaki Fenerbahçeli oyuncular şaşırdı. Özellikle top Erzurumspor'a geçtiği zaman Fenerbahçe orta sahası rakibe uzak oynayınca Erzurum takımı çok iyi paslaşarak Fenerbahce ceza alanına kadar geldi. İlk 45 dakikada Tedesco'nun görev verdiği ve takımı zorlamasını beklediğimiz isimler etkili olamadı.

Özellikle Oğuz Aydın'daki düşüş devam ediyor. Tedesco bu durumu tespit ederek 4 değişikle 2. yarıya başladı ve ağır topları sahaya sürdü. Rakibe daha yakın ve biraz daha ön alan baskısıyla oynamaya başladı ve sezonun en iyi oyuncusu Asensio ile önce beraberliği yakaladı sonra sezonun en golcü ismi Talisca ile 3 puana uzanmayı bildi. İlk devredeki oyunun ardından hem Tedesco'nun skoru kabullenmemesi hem de ikinci yarıda Fenerbahçeli oyuncuların 1-0'lik mağlubiyete karşı verdiği tepki sevindiriciydi.

Kalitelerini de mücadeleleriyle birleştirince ikinci yarıda 3 puana ulaşmayı başardılar. Kante ve Sidiki Cherif tribünde maçı izledi. Artık transferin son günü santrfor bölgesine bir transfer yapacak mı yoksa Asensio ve Talisca'ya güvenip yola devam mı edecek bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak iyi bir santrfor almaları şampiyonluk için çok büyük avantaj sağlar.