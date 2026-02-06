SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İkinci yarıda tablo değişti
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları

İkinci yarıda tablo değişti

Eklenme Tarihi 6 Şubat 2026

Şampiyonluk yarışının kızıştığı Avrupa kupalarında da Play-Off maçlarının yaklaştığı dönemde yoğun maç temposunda Tedesco doğal olarak rotasyon yaparak Erzurum karşısına çıktı. İlk 45 dakikada Erzurumspor o kadar iyi oynadı ki açıkçası hem tribünler hem sahadaki Fenerbahçeli oyuncular şaşırdı. Özellikle top Erzurumspor'a geçtiği zaman Fenerbahçe orta sahası rakibe uzak oynayınca Erzurum takımı çok iyi paslaşarak Fenerbahce ceza alanına kadar geldi. İlk 45 dakikada Tedesco'nun görev verdiği ve takımı zorlamasını beklediğimiz isimler etkili olamadı.

Özellikle Oğuz Aydın'daki düşüş devam ediyor. Tedesco bu durumu tespit ederek 4 değişikle 2. yarıya başladı ve ağır topları sahaya sürdü. Rakibe daha yakın ve biraz daha ön alan baskısıyla oynamaya başladı ve sezonun en iyi oyuncusu Asensio ile önce beraberliği yakaladı sonra sezonun en golcü ismi Talisca ile 3 puana uzanmayı bildi. İlk devredeki oyunun ardından hem Tedesco'nun skoru kabullenmemesi hem de ikinci yarıda Fenerbahçeli oyuncuların 1-0'lik mağlubiyete karşı verdiği tepki sevindiriciydi.

Kalitelerini de mücadeleleriyle birleştirince ikinci yarıda 3 puana ulaşmayı başardılar. Kante ve Sidiki Cherif tribünde maçı izledi. Artık transferin son günü santrfor bölgesine bir transfer yapacak mı yoksa Asensio ve Talisca'ya güvenip yola devam mı edecek bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak iyi bir santrfor almaları şampiyonluk için çok büyük avantaj sağlar.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Skor iyi oyun kötü 03 Şubat 2026, Salı Fazla rahatlığın sonucu bu 30 Ocak 2026, Cuma Bu tablo sürpriz mi? 26 Ocak 2026, Pazartesi Bu tempo iyi değil! 23 Ocak 2026, Cuma
Emekli promosyonu 32 bin TL’ye çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 13 bankadan şubat ayı zamlı ödeme listesi
Emekli promosyonu 32 bin TL'ye çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 13 bankadan şubat ayı zamlı ödeme listesi
Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE
ÖZET | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor
Kızlarla dolu akvaryum ve insan avı: Epstein dosyalarında kan donduran ifadeler!
Kızlarla dolu akvaryum ve insan avı
Borçlar bitiyor limitler yenileniyor: Kart ve kredide yeni dönem | 48 ay vadeli yapılandırma
Kart ve kredide yeni dönem başladı!
Galatasaray’dan son transfer bombası! İmzaya geliyor
Galatasaray'dan son transfer bombası!