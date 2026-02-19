Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 4 isim serbest bırakıldı 5 kişi tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 5’i tutuklandı. Gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 21 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
4 İSİM SERBEST KALDI
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı.
Şüpheliler Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklama talebiyle, 12 şüpheli ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 12 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Hakimlik, talep doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.
Operasyonda Duman Grubu Solisti Rıza Kaan Tangöze 17.6 gram Marihuana maddesiyle, İsmail Hacıoğlu ise 33 gram Marihuana maddesiyle yakalanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı gözaltına alınmıştı.