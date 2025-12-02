SON DAKİKA
Beraberlik kötü oyunu örtmez

Beraberlik kötü oyunu örtmez

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

2 Aralık 2025

Fenerbahçe açısından beklentilerin çok yükseğe çıktığı 3 yıldır süren Okan Buruk hegemonyasına son verebilecek kazandığı takdirde de liderliğe yükselecek bir maçtı ama Fenerbahçe hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'da sol bekte ikinci kez forma giyen Kazımcan sağ bek stoper Sanchez ilerde yüzde 50 kapasite ile oynayan Osimhen aynı şekilde sakatlıktan çıkmış İlkay ve Lemina sahada yer alınca Fenerbahçe'de herkes maçın kolay geçeceğini düşündü. Ama tam tersi oldu.

Fenerbahçe'de o kadar çok oyuncu kötü oynadı ki kaleci Uğurcan hiç zorlanmadı desek yeridir. İleri üçlü Kerem, En Nesyri ve Nene sahada hiç yoktular. Aynı şekilde Galatasaray'ın orta sahasına üstünlük sağlamasını beklediğimiz İsmail, Asensio ve Alvarez de kötü oynayınca oyun Galatasaray'ın istediği gibi gitti ve Fenerbahçe hiç pozisyon üretemedi. Okan Buruk İlkay'ı Torreira'nın yanına alıp Sane'yi forvet arkası gibi oynattı. Osimhen, Skrinar ve Oosterwolde'ye baskı yapınca Fenerbahçe geriden oyun kuramadı ve tamamen uzun toplarla şansını denedi bunda da başarılı olamadı.

Tedesco ikinci yarıya başlarken Nene ve En Nesyri'yi çıkartıp Duran ve Oğuz'u alsa takım belki biraz daha erken reaksiyon gösterebilirdi. Hoca değişiklikleri geç yaptı. Fenerbahçe adına hayal kırıklığı Galatasaray adına da özgüvenin tavan yaptığı bir maç oldu. Son dakikalarda Duran'ın golüyle gelen beraberlik kötü oyunun asla üstünü örtemez ama son saniyelerde gelen gol takımı hayata döndürdü. Fenerbahçe bu maçtan dersler çıkarmalı.

