İLKER YAĞCIOĞLU

Bence son yıllardaki en iyi derbi olacak. Yüksek tempoda oynanacak bir maç bekliyorum. Takımların son durumlarına baktığımda Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Sahanın içine girecek olursak Galatasaray'ın kadro belirsizliği sürüyor. En önemli problem Osimhen ve Lemina ikilisi. İlk 11'de başlasalar bile sakatlıktan nasıl dönecekleri belli değil.

Aynı şekilde sağ bekte Okan hocanın kimi kullanacağı da merak konusu. Okan hoca üçlüye dönebilir ama bu maç için ne kadar doğru olur oda tartışma konusu. Fenerbahçe ise hem moral olarak hem de kadro olarak daha hazır. Tedesco'nun nasıl bir 11 ile oynayacağı aşağı yukarı belli. Sadece 9 numara belirsiz. Kadıköy'deki atmosfer bence Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak. Kilit isimlerin de İsmail, Alvarez ve Asensio olacağını söyleyebilirim. Bu üçlü rakibe orta sahada üstünlük sağlayıp oyunun hakimiyetini Fenerbahçe'ye geçirecektir.