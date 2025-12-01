PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Fenerbahçe bir adım önde

Fenerbahçe bir adım önde

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 1 Aralık 2025

Bence son yıllardaki en iyi derbi olacak. Yüksek tempoda oynanacak bir maç bekliyorum. Takımların son durumlarına baktığımda Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Sahanın içine girecek olursak Galatasaray'ın kadro belirsizliği sürüyor. En önemli problem Osimhen ve Lemina ikilisi. İlk 11'de başlasalar bile sakatlıktan nasıl dönecekleri belli değil.

Aynı şekilde sağ bekte Okan hocanın kimi kullanacağı da merak konusu. Okan hoca üçlüye dönebilir ama bu maç için ne kadar doğru olur oda tartışma konusu. Fenerbahçe ise hem moral olarak hem de kadro olarak daha hazır. Tedesco'nun nasıl bir 11 ile oynayacağı aşağı yukarı belli. Sadece 9 numara belirsiz. Kadıköy'deki atmosfer bence Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak. Kilit isimlerin de İsmail, Alvarez ve Asensio olacağını söyleyebilirim. Bu üçlü rakibe orta sahada üstünlük sağlayıp oyunun hakimiyetini Fenerbahçe'ye geçirecektir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İki takım da 1 puanı istedi 28 Kasım 2025, Cuma Müthiş bir geri dönüş 24 Kasım 2025, Pazartesi Bu beraberlik çok değerli 19 Kasım 2025, Çarşamba Bizim Çocuklar umut veriyor 16 Kasım 2025, Pazar
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
Green Card başvuruları aralık ayında açılacak mı? 2026 Green Card çekilişi ne zaman?
Green Card başvuruları aralık ayında açılacak mı?
Ankara’da pitbull dehşeti: İki küçük kardeş kanlar içinde kaldı
Ankara’da pitbull dehşeti
Fabrika faciasının tutuklu patronu cezaevinde can verdi
Dilovası faciasının tutuklu patronu öldü
Takvim Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler
Hukuçunuz sorularınızı cevaplıyor!