PODCAST CANLI YAYIN

Kupada Darko farkı! Kocaelispor - Erzurumspor FK: 3-1 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta heyecanı Kocaeli'de devam etti. Kocaelispor, C grubundaki ilk maçında Erzurumspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak turnuvaya 3 puanla başladı. İşte atılan goller...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kupada Darko farkı! Kocaelispor - Erzurumspor FK: 3-1 | MAÇ SONUCU

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Erzurumspor'u 3-1 yendi.

Yeşil siyahlılar, 1. Lig temsilcisi karşısında 18 ve 45. dakikalarda Darko Çurlinov'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 53. dakikada ise sahneye Joseph Nonge Boende çıktı ve tabeladaki farkı üçe yükseltti. 89'da Brandon Baiye kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Değirmenci'yi kafayla mağlup etti. Karşılaşma 3-1 bitti.

Selçuk İnan ve öğrencileri ilk haftayı galibiyetle kapatırkan 3 puanın sahibi oldu ve bir sonraki maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Evine eli boş dönen Erzurumspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇIN GOLLERİ

Kocaelispor - Erzurumspor: 1-0 | Darko Çurlinov

DK: 18 | Gol: Darko Çurlinov

Kocaelispor - Erzurumspor: 2-0 | Darko Çurlinov

DK: 45 | Gol: Darko Çurlinov

Kocaelispor - Erzurumspor: 3-0 | Joseph Nonge Boende

DK: 53 | Gol: Joseph Nonge

Kocaelispor - Erzurumspor: 3-1 | Brandon Baiye

DK: 88 | Gol: Brandon Baiye

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u ağırladı (AA)Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u ağırladı (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada stoper Syrota'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta, defansın arkasına sarkan Rivas kale sahasının sağ çaprazında topu kontrol etti ve kaleci Erkan ile karşı karşıya kaldı. Rivas'ın yakın mesafeden sert şutunda kaleci Erkan ayaklarıyla topun kaleye gitmesine engel oldu.

10. dakikada Sylla'nın pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Benhur rakibini geçti ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Gökhan sol ayağıyla topa müdahale ederek topu kornere çeldi.

18. dakikada rakiplerin arasından sıyrılarak sağdan ceza sahasına giren Rivas topu arka direğe gönderdi. Kale sahası içinde Churlinov uçarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.


45. dakikada kaleci Erkan'ın oyunu başlatırken kısa düşen pasında araya giren Samet topu kaptı ve ceza sahası içine hareketlenen Petkovic'e pasladı. Petkovic, bekletmeden kale sahası önünde Churlinov'a pasını aktardı. Churlinov kaleci Erkan ve savunmanın arasından topu ağlara gönderdi. 2-0.


ZTK'DA GRUPLAR

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün! Hangi formüller masada? İşte zam senaryoları
Vakıf Katılım
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım
D&R
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol
Suriye’de DEAŞ tezgahı! Arkasında İsrail var: Tel Aviv resmen itiraf etti
DR kulaklık
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
Kadıköy'de kupa derbisi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11'ler
Emine tespih makinesinde mi katledildi? Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki çocuğu üvey babası...
CHP'yi yine CHP'liler ele verdi! Şile'deki ikinci dalga "etkin pişmanlık"la geldi: Baki Aydöner ve İmamoğlu'nun danışmanı listede
Gün gün katliam belge belge suç! Gazze’deki büyük utanç dijital hafızaya kazındı
Fenerbahçe'de 3 imza bekleniyor!
Terörsüz Türkiye Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor!
İsrail, Yunanistan ve GKRY zirvesinde Türkiye paniği! Soruyu cevaplamadılar