Kupada Darko farkı! Kocaelispor - Erzurumspor FK: 3-1 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta heyecanı Kocaeli'de devam etti. Kocaelispor, C grubundaki ilk maçında Erzurumspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak turnuvaya 3 puanla başladı. İşte atılan goller...
Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Erzurumspor'u 3-1 yendi.
Yeşil siyahlılar, 1. Lig temsilcisi karşısında 18 ve 45. dakikalarda Darko Çurlinov'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 53. dakikada ise sahneye Joseph Nonge Boende çıktı ve tabeladaki farkı üçe yükseltti. 89'da Brandon Baiye kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Değirmenci'yi kafayla mağlup etti. Karşılaşma 3-1 bitti.
Selçuk İnan ve öğrencileri ilk haftayı galibiyetle kapatırkan 3 puanın sahibi oldu ve bir sonraki maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Evine eli boş dönen Erzurumspor ise Rizespor'u ağırlayacak.
MAÇIN GOLLERİ
Kocaelispor - Erzurumspor: 1-0 | Darko Çurlinov
Kocaelispor - Erzurumspor: 2-0 | Darko Çurlinov
Kocaelispor - Erzurumspor: 3-0 | Joseph Nonge Boende
Kocaelispor - Erzurumspor: 3-1 | Brandon Baiye
DK: 88 | Gol: Brandon Baiye
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada stoper Syrota'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta, defansın arkasına sarkan Rivas kale sahasının sağ çaprazında topu kontrol etti ve kaleci Erkan ile karşı karşıya kaldı. Rivas'ın yakın mesafeden sert şutunda kaleci Erkan ayaklarıyla topun kaleye gitmesine engel oldu.
10. dakikada Sylla'nın pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Benhur rakibini geçti ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Gökhan sol ayağıyla topa müdahale ederek topu kornere çeldi.
18. dakikada rakiplerin arasından sıyrılarak sağdan ceza sahasına giren Rivas topu arka direğe gönderdi. Kale sahası içinde Churlinov uçarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.
45. dakikada kaleci Erkan'ın oyunu başlatırken kısa düşen pasında araya giren Samet topu kaptı ve ceza sahası içine hareketlenen Petkovic'e pasladı. Petkovic, bekletmeden kale sahası önünde Churlinov'a pasını aktardı. Churlinov kaleci Erkan ve savunmanın arasından topu ağlara gönderdi. 2-0.
ZTK'DA GRUPLAR
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor