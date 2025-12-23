Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Erzurumspor'u 3-1 yendi.

Yeşil siyahlılar, 1. Lig temsilcisi karşısında 18 ve 45. dakikalarda Darko Çurlinov'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 53. dakikada ise sahneye Joseph Nonge Boende çıktı ve tabeladaki farkı üçe yükseltti. 89'da Brandon Baiye kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Değirmenci'yi kafayla mağlup etti. Karşılaşma 3-1 bitti.

Selçuk İnan ve öğrencileri ilk haftayı galibiyetle kapatırkan 3 puanın sahibi oldu ve bir sonraki maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Evine eli boş dönen Erzurumspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇIN GOLLERİ

Kocaelispor - Erzurumspor: 1-0 | Darko Çurlinov

DK: 18 | Gol: Darko Çurlinov

Kocaelispor - Erzurumspor: 2-0 | Darko Çurlinov

DK: 45 | Gol: Darko Çurlinov

Kocaelispor - Erzurumspor: 3-0 | Joseph Nonge Boende

DK: 53 | Gol: Joseph Nonge

Kocaelispor - Erzurumspor: 3-1 | Brandon Baiye





DK: 88 | Gol: Brandon Baiye