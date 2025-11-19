İLKER YAĞCIOĞLU

A Milli Takımımız, ideal 11'imizden oldukça farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Üstelik maçın daha başında kalemizde gördüğümüz gol, "Eyvah, ilk maçtaki skorun bir benzeri mi geliyor?" endişesini hepimize yaşattı.

O anlarda oyunda kalmamızı sağlayan isim ise kuşkusuz kaleci Altay'ın müthiş performansıydı. İlk devrede topa neredeyse tamamen İspanya hakimdi.

Ancak dakikalar ilerledikçe oyuncularımız maça ısınmaya, özgüvenlerini toparlamaya başladılar. Beraberlik golünün ardından ise hem oyundan keyif almaya hem de rakibi zorlamaya başladığımız çok net hissedildi.

Gol demişken… Ön tarafta Deniz'in performansını özellikle beğendiğimi söylemeliyim. Fizik gücü, oyun zekası ve hamle zamanlamasıyla A Milli Takımımız için önemli bir kazanım olacağı şimdiden belli.

Savunmada ise Çağlar'ın yüksek konsantrasyonu ve mücadele gücü dikkat çekti. Aslında sahada kötü oynayan kimse yoktu ama ikinci yarıda Orkun ve Salih'in etkisi oyunun seyrini belirleyen faktörlerden biriydi. Dünyanın en iyi takımlarından biri olan, turnuvada gol dahi yememiş İspanya'ya karşı iki gol bulmak ve bu kadar net pozisyonlara girmek son derece kıymetli.

"Bizim Çocuklar"ın iyi bir takım olduğunu hep söylüyorduk; fakat dün akşam sahada gösterdikleri direnç ve özgüvenle adeta tarih yazdılar. Bu beraberlik, play-off öncesi motivasyon açısından da büyük bir değer taşıyor. Hepsini yürekten tebrik ediyorum.