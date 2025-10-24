İLKER YAĞCIOĞLU

Stuttgart'a karşı Tedoscu'nun oyun planının çok doğru olduğunu söyleyerek yazıya başlayalım. Maçın başından sonuna kadar işin savunma tarafını son derece iyi yapan bir Fenerbahçe izledik. Evet top rakipteydi ve Stuttgart oyuna hakimmiş gibi gözüktü ama ikinci yarının bir bölümü hariç kalemizde tehlike yaratmalarına izin vermedik. Bir blok halinde topun arkasına geçerek Stuttgart'ın bütün hücum opsiyonlarını kapattık. Böyle bir oyunun bir tek sıkıntısı olabilirdi o da hücuma gecişler. Açıkçası bunda da çok başarılı olamadık. Ama bir duran top sonrası kazandığımız penaltıyla skoru bulduk.



Fenerbahçe'de Tedesco ile birlikte yeni bir oyun inşa edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla çok kolay değil ve zaman lazım. Gün geçtikçe oyunun hücum tarafında da danha etkili bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Orta sahada İsmail'in son haftalardaki çıkışı sürüyor dün akşam da çok iyi oynadı. Yanında Alvarez olunca daha fazla öne çıkıp oyun içinde daha etkili olabiliyor.

Bu tip maçları kazanmak için takım halinde mücadele etmek gerekir. Fenerbahçe de dün akşam bunu iyi yaptı. Bireysel olarak çok ön plana çıkan oyuncu olmasa da mücadele olarak hepsi harika mücadele etti.





İç sahada iki maçta alınan 6 puan son derece değerli. Avrupa'da yola devam etmek için şimizi kolaylaştıracaktır.

Duran ve kulübedeki oyuncuların katkısıyla çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz gibi duruyor. Artık ligdeki iki önemli deplasman F.Bahçe için çok önemlidir.

Bu iki maç Fenerbahçenin rotasını çok daha iyi belirleyecektir.