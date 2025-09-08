İLKER YAĞCIOĞLU

açıkçası ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çünkü böyle bir mağlubiyet beklemiyordum...

Gürcistan maçındaki galibiyetle inancımız yerindeydi. Oyuncular İspanya maçında herkes gibi beni de ümitlendirmişti. Zor olacağını tabii ki de biliyorduk ama biz adamların işini zorlaştıracak hiçbir şey yapmadık...



YAMAL YILDIZLAŞTI

Daha oyunun başında geriye düşünce ne oyun disiplini kaldı ne de inancımız. Her gelen İspanya atağı kalemizde adeta bir korku filmi oldu. İlk devre 3-0 bitti. İspanyollar son vuruşlarda daha dikkatli olsaydı ilk yarı daha farklı bitebilirdi.

Uğurcan da birçok golü engelledi.

İkinci yarının ilk yarıdan farkı yoktu. Son yıllardaki en ağır yenilgilerden birini aldık. Maçın yıldızı ise henüz 17 yaşında olan Lamine Yamal'dı. Sadece hücumda değil, savunmada da büyük sorumluluk aldı.



DÜNYANIN SONU DEĞİL

Gerçek bir yıldız doğuyor demek yetmez; o zaten çoktan parlamış bir yıldız olduğunu bir kez daha ispatladı. Grupta bizim amacımız ikinci olmak. Bu yolda da Gürcistan'ı yenerek büyük avantaj elde ettik. Elbette İspanya'ya kaybetmek dünyanın sonu değil. Kağıt üzerinde grubun en güçlü takımına karşı oynadık.

Ancak bu kadar silik, bu kadar dirençsiz bir oyunla skor kabul edilemez. Sorun mağlubiyet değil; sorun bu şekilde, hiçbir varlık gösteremeden kaybetmiş olmamız.

Bu skor sadece puan cetveline değil, Montella'nın ve oyuncularımızın moraline de ağır bir darbe vurdu.