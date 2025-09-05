İLKER YAĞCIOĞLU

Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçımızda Barış Alper Yılmaz'ın talihsiz bir şekilde atıldığı ana kadar çok doğru ve çok iyi bir oyun oynadık. Maçın başında hemen öne geçtik. Bu gol özgüvenimizi artırdı. Fakat Gürcülerin oyun sisteminde bir değişikliğe yol açmadı.

Onlar yine her zaman yaptıkları gibi topu bize bırakıp hızlı hücumlarla kalemize gelmeye çalıştılar. Biz ise zaman zaman ön alanda çok doğru baskılar yaparak onları hataya zorladık. İkinci ve üçüncü golümüz böyle geldi.

Oyun 3-0'a geldikten sonra rahat rahat bir maç izleyecekken Barış Alper'in atılmasının ardından doğal olarak baskı yedik. Ve oyunun son bölümü sıkıntılı geçti. Gürcistan'a pozisyonlar versek de maçı kazanmayı başardık.

Bu maçta bütün oyuncularımız A Milli Takım formasının hakkını sonuna kadar verdi. Medyada yaratılmaya çalışılan 'Oyuncular arasında sıkıntı var, milli takım karıştı' gibi iddiaların ne kadar boş, ne kadar anlamsız ve ne kadar gereksiz olduğunu herkese gösterdiler.

Mücadeleleri kadar gol sonrası sevinçleri de görülmeye değerdi... Gruptaki rakibimiz en azından ikincilik için Gürcistan olarak gözüküyordu.

Deplasmanda rakibimizi mağlup ederek Dünya Kupası elemelerine harika bir başlangıç yaptık... Bütün oyuncularımızı ve Vincenzo Montella'yı tebrik ediyorum.

Darısı İspanya maçına.