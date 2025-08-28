İLKER YAĞCIOĞLU

PODCAST CANLI YAYIN
Eklenme Tarihi 28 Ağustos 2025

İlk 45 dakikayı çok kötü oynadık. Sahada resmen acemiler mangası gibiydik. Ne savunma yapabildik ne de hücum. Talisca, Livakovic, biraz da Brown hariç bütün oyuncular Şampiyonlar Ligi seviyesinin çok altındaydılar. Daha maçın başında Livakovic yüzde 100'lük bir golü çıkartıp takımı oyunda tutarken iptal edilen iki gol, ve Kerem'den yediğimiz golü düşündüğümüzde savunma üstadı Mourinho'nun da savunmasının işe yaramadığını gördük.

İkinci yarıya başlarken Amrabat'ın çıkması doğruydu. Ama Szymanski'nin oyunda kalması bir o kadar yanlıştı. Benfica ikinci devrede öncelikle skoru koruyup maçı bitirmeyi düşündü. Yakaladıkları toplarla da kontrayla kalemize gelmeye çalıştı. Biz 70. dakikadan sonra Oğuz ve Duran'ın oyuna girmesiyle birlikte rakip yarı alanda oynamaya başladık ve üst üste 2 pozisyon bulduk.

Belki bir tanesi olsa bu kötü gecede istediğimiz alıp maçı uzatmaya taşıyabilirdik. Ama Talisca'nın 3 dakika içinde iki sarı kart görüp oyundan atılmasıyla bizim için Şampiyonlar Ligi defteri kapanmış oldu. Jose Mourinho'nun maçtan 1 gün önceki basın toplantısında söyledikleri aslında bize rövanş maçında ümidimizin olmadığını ortaya koyuyordu. Hocasının inanmadığı yerde oyuncuların da inanmasını kimse bekleyemez.

Turun hesabını Jose Mourinho bakalım nasıl verecek...

