PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Seçim tarihi erken olmalı

Seçim tarihi erken olmalı

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 19 Mayıs 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

FENERBAHÇE'NİN,
Kadıköy'de az sayıda taraftarına karşı oynadığı Süper Lig maçında rakibi İstanbul ekibi Eyüpspor'du.
Ve protestolar altında bir maç kazanıldı. Fenerbahçeli futbolcular stadyumdaki negatif havadan çok etkilendiler. Bu maçtaki genel durumu değerlendirmeye alırsak, ne söylersek açıklayıcı olur gerçekten bilmiyorum. Fenerbahçe'de kim iyi oynadı ve kim kötü oynadı? Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun tercihleri doğru muydu? Söylediğim sorulara realist bir şekilde baktığımızda hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe camiası asıl önemli maçı saha dışında oynuyor.... Başkan Ali Koç'un dün kendisinden beklenen açıklamayı kulübün televizyon kanalında yaptığına şahit olduk. Ama olağanüstü kongre tarihi gelecek sezonun başında eylül gibi duruyor. O tarihte hoca tercihi ve transferler bitmiş, takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kalamama durumu belli olacak. Fenerbahçe'nin o dönem sergileyeceği performans ve durumu gelecek yeni yönetimi tamamen etkileyecektir. Bence Başkan Ali Koç güven tazelemek istiyorsa, seçimi daha erken bir tarihe almalıdır. Eğer kulüpte bir erken seçim olmazsa yeni gelen yönetim gelecek sezon kendi politikasını uygulayamayabilir.
Seçim eylülde gerçekleşirse önümüzdeki sezonun günahı ve sevabı Başkan Ali Koç'a ait olacaktır.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Hakem çok kötüydü 10 Mayıs 2025, Cumartesi Mourinho gönderilmeli 05 Mayıs 2025, Pazartesi Hayali devam ediyor! 27 Nisan 2025, Pazar Şampiyonluk hayal oldu 21 Nisan 2025, Pazartesi
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi!
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez'den Türkçe tezahürat sürprizi!
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi!
Icardi’nin sevgilisi China Suarez'den Türkçe tezahürat sürprizi!
’Ekosistem’in kilit isimlerinden itirafçı Ertan Yıldız’a İmamoğlu kanadından tehdit! Soruşturma başlatıldı
Yıldız'a İmamoğlu kanadından tehdit!
Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir bekliyor! Kasa alev alacak
G.Saray'ı bekleyen dev gelir
Memura farklı zam: En düşük maaş ne olacak? Kim ne kadar alacak?
Memura farklı zam