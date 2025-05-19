İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE'NİN,

Kadıköy'de az sayıda taraftarına karşı oynadığı Süper Lig maçında rakibi İstanbul ekibi Eyüpspor'du.

Ve protestolar altında bir maç kazanıldı. Fenerbahçeli futbolcular stadyumdaki negatif havadan çok etkilendiler. Bu maçtaki genel durumu değerlendirmeye alırsak, ne söylersek açıklayıcı olur gerçekten bilmiyorum. Fenerbahçe'de kim iyi oynadı ve kim kötü oynadı? Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun tercihleri doğru muydu? Söylediğim sorulara realist bir şekilde baktığımızda hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe camiası asıl önemli maçı saha dışında oynuyor.... Başkan Ali Koç'un dün kendisinden beklenen açıklamayı kulübün televizyon kanalında yaptığına şahit olduk. Ama olağanüstü kongre tarihi gelecek sezonun başında eylül gibi duruyor. O tarihte hoca tercihi ve transferler bitmiş, takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kalamama durumu belli olacak. Fenerbahçe'nin o dönem sergileyeceği performans ve durumu gelecek yeni yönetimi tamamen etkileyecektir. Bence Başkan Ali Koç güven tazelemek istiyorsa, seçimi daha erken bir tarihe almalıdır. Eğer kulüpte bir erken seçim olmazsa yeni gelen yönetim gelecek sezon kendi politikasını uygulayamayabilir.

Seçim eylülde gerçekleşirse önümüzdeki sezonun günahı ve sevabı Başkan Ali Koç'a ait olacaktır.