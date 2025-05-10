İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇELİ futbolcuların geçen hafta Kadıköy'deki 1-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından mativasyonu tamamen gitmiş ve şampiyonluk umutları bitmişti. Karşılaşmada ben ev sahibi Başakşehir'in daha baskılı oynayacağını düşündüm.

Çünkü Başakşehir'in Avrupa kupalarına katılma ihtimali var. Bu yüzden de morali bozuk olan Fenerbahçe'nin maçta rakibi karşısında çok zor anlar yaşayacağını tahmin ediyordum.

Tabii durum kesinlikle öyle olmadı. Başakşehir maçta çok etkisizdi. 20. dakikadaki penaltı gol olsa belki işler değişirdi.

Fakat Livakovic penaltıyı kurtardı. İlk 45 dakika Fenerbahçe doğru düzgün rakip kaleye gidemedi ama sonlara doğru Mert Müldür'le golü buldu. İkinci yarıda Fenerbahçe defans hattında çok zorlanmadı...

Skriniar, En-Nesyri ve Oğuz Aydın ile karşılaşmada 4 gole ulaşmayı başardı Fenerbahçe. Açıkçası hakem kötüydü. Dzeko'nun pozisyonunda vermediği penaltıda Mourinho'yu çıldırdırttı adeta.

Her iki takım da hakeme isyan etti. Fenerbahçe bu galibiyetle Galatasaray'ın erken şampiyonluğunu engelledi.

"Açıkçası hakem çok kötüydü. Dzeko'nun penaltı pozisyonunda Mourinho çıldırdı.

İki takım da hakeme maçta isyan etti..."