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Sahada ruh yoktu!

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 27 Mayıs 2025

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ÖNCEKİ akşam Euroleague şampiyonluğuyla uzun zaman sonra ilk kez mutlu olan Fenerbahçe taraftarları, futbol takımının dün akşamki skandal skoruyla yine üzüntüye boğuldu. Evet, Mert Müldür'ün kırmızı kartı doğru değildi. O pozisyonda VAR devreye girmeliydi. Bunu kabul ediyorum. Ama 10 kişi de kalsa Fenerbahçe'nin haftalar önce küme düşmüş Hatayspor'dan 4 gol yemesi bu karara bağlanamaz. Öyle maçlar seyrettik ki 10 kişi kalmış takımlar, bırakın önde oldukları maçı kaybetmeyi geriden gelip maçlar kazandılar. Ama bunun için giydikleri formanın hakkını veren iş ahlakı yüksek ve inançlı oyuncu grubuna ihtiyaç vardır. Dün akşam Jose Mourinho dahil, sahadaki hiçbir oyuncuda bu ruh yoktu.

Sıradan öylesine bir maç oynuyor gibiydiler.

Kaybetmek çok umurlarında değildi. Bu vurdum duymaz tavırları da aslında olacakların habercisi gibi. Ali Koç'un öncelikle tazminatı neyse Mourinho'yu göndermesi lazım.

Ardından da Fenerbahçe formasını giydiklerinin farkında olmayan takımın yarısını göndermesi şart gibi duruyor.

"Ali Koç'un öncelikle tazminatı neyse Mourinho'yu göndermesi lazım.
Mourinho dahil, sahadaki hiçbir oyuncuda bu ruh yoktu."

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