İLKER YAĞCIOĞLU

4 mağlubiyet aldı. 1 de beraberliği var. Kimse kusura bakmasın, bu istatistikle hiçbir teknik adam Fenerbahçe'nin başında kalamaz. Mourinho değişikliklerle adeta "Beni gönderin" der gibiydi.
İyi oynasın, kötü oynasın en ihtiyaç duyulan zamanda En-Nesyri'yi, antrenörlük kursuna yeni başlayan hoca bile oyundan almaz. Hem de gerideyken.
Futbolcuların uzun süre oyunu kabullenmesi garibime gitti. Bizim zamanımızda olsa stat başımızı yıkılırdı. Fenerbahçe taraftarı ikinciliği kabullenmiş durumda.
Bu oyunla da taraftardan bir şeyler beklemek biraz hayal.
5 derbide 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan hoca F.Bahçe'nin başında kalamaz.
Taraftardan kimse bir şey beklemesin...