İLKER YAĞCIOĞLU

derbiyi Fenerbahçe kazansa bileetkileyeceğini düşünmüyordum... Fenerbahçeli futbolcuların bir derbi galibiyeti ile taraftarınazaltmasını bekliyordum. Ama bu dediğimolmadı. Maçın başından sonuna kadarbir derbi vardı. Fenerbahçe'de maçınbekleyen futbolcular topluluğu gördüm. Fenerbahçe'nin yakaladığıBeşiktaş'ın kalecisi Mert Günok kurtardı. Jose Mourinho ezeli rakiplerine karşıKimse kusurabakmasın, bu istatistikle hiçbirteknik adamMourinhodeğişikliklerle adetader gibiydi.İyi oynasın, kötü oynasın en ihtiyaç duyulan zamandaantrenörlük kursuna yeni başlayan hoca bileHem de gerideyken.Futbolcuların uzun süre oyunu kabullenmesigitti. Bizim zamanımızda olsa stat. Fenerbahçe taraftarı ikinciliği kabullenmiş durumda.