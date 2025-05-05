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Mourinho gönderilmeli

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 5 Mayıs 2025
AÇIKÇASI derbiyi Fenerbahçe kazansa bile Galatasaray'ın şampiyonluğunu etkileyeceğini düşünmüyordum... Fenerbahçeli futbolcuların bir derbi galibiyeti ile taraftarın hayal kırıklığını azaltmasını bekliyordum. Ama bu dediğim tabii ki olmadı. Maçın başından sonuna kadar düşük tempoda oynanan bir derbi vardı. Fenerbahçe'de maçın bitmesini bekleyen futbolcular topluluğu gördüm. Fenerbahçe'nin yakaladığı bazı gol pozisyonlarını Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok kurtardı. Jose Mourinho ezeli rakiplerine karşı 5 maç oynadı...

4 mağlubiyet aldı. 1 de beraberliği var. Kimse kusura bakmasın, bu istatistikle hiçbir teknik adam Fenerbahçe'nin başında kalamaz. Mourinho değişikliklerle adeta "Beni gönderin" der gibiydi.
İyi oynasın, kötü oynasın en ihtiyaç duyulan zamanda En-Nesyri'yi, antrenörlük kursuna yeni başlayan hoca bile oyundan almaz. Hem de gerideyken.

Futbolcuların uzun süre oyunu kabullenmesi garibime gitti. Bizim zamanımızda olsa stat başımızı yıkılırdı. Fenerbahçe taraftarı ikinciliği kabullenmiş durumda.

Bu oyunla da taraftardan bir şeyler beklemek biraz hayal.
5 derbide 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan hoca F.Bahçe'nin başında kalamaz.
Taraftardan kimse bir şey beklemesin...

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