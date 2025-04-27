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Hayali devam ediyor!

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 27 Nisan 2025

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GEÇEN haftaki şok Kayseri beraberliğinin ardından şampiyonluk ümitleri azalan Fenerbahçe, hiç değilse iddiasını son haftalar taşımak için muhakkak kazanması gereken Gaziantep deplasmanındaydı.
İlk 45 dakikaya bakınca bırakın şampiyonluğa oynamayı hiçbir amacı kalmamış, lig bir an bitse de tatile çıksak görüntüsünde bir takım izledik. Hücum anlamında son derece etkisiz rakibin geçişlerine izin veren ve hiç baskı yapmayan bir Fenerbahçe vardı.
İkinci devrenin başında İsmail- En Nesyri değişikliği ve büyük bir ihtimalle soyunma odasındaki konuşmaların ardından ikinci yarıda daha istekli daha yüksek tempoda oynayan ve daha fazla üreten bir Fenerbahçe izledik.
İlerlemiş yaşına rağmen Dzeko, yine birçok pozisyonda takımın hücumdaki en büyük gücüydü. Kostic, oyunda kaldığı müddetçe hücuma son derece iyi destek verdi. Geçen hafta oyuncu değişikliklerinde hata yapan Mourinho, bu haftaki dokunuşlarıyla bu kritik maçta takımını 3 puana ulaştırmayı başardı. Maçın hakemi de tuhaf bir maç yönetti.
Daha doğrusu VAR, çağırdığı ve çağırmadığı pozisyonlarla tepki aldı. Dzeko'ya yapılan hareket penaltı iken En Nesyri'ye yapılan daha hafif pozisyonda hakemi çağırdı. Sonuçta maç fzlasıyla da olsa G.Saray ile puan farkı 2'ye indi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayali devam ediyor.

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