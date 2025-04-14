İLKER YAĞCIOĞLU

Nisan ayında kar yağışı altında Sivas'ta final maçlarından birini oynadı Fenerbahçe... Zaten bundan sonraki her maçı final niteliğinde. İlk 25 dakikayı Fenerbahçe kötü oynadı. Rakip kalede hiç pozisyon üretemedi ama pozisyon da vermedi. Hücum anlamında daha iyi işler yapmalıydı. Talisca'nın frikikten attığı gol neden alındığını anlatıyor gibiydi. İkinci yarı Fenerbahçe oynaması gibi oynadı. Oyunu sahaya yığdı ve farkı ikiye çıkardı. Sivasspor'un da kalesine gelmesini izin vermedi.

Sivasspor'un hiç gol atacak gibi bir hali yokken Efkan'ın müthiş golüyle Fenerbahçe stres yapmaya başladı. Mourinho'nun oyuncu değiştirmek için beklemesini anlamadım. Oyun tatmin edici olmasa da 3 puan çok değerliydi.

Hocayı anlamakta güçlük çekiyorum.

Kostic ve Oğuz'dan vazgeçmesini hiçbir sebeple bağdaştıramıyorum.

Hoca forma adaleti anlamında Szymanski'ye gösterdiği toleransı diğerlerine göstermiyor.

Edin Dzeko'nun oyun bilgisine bir kere daha şahit olduk... Szymanski ve Maximin'in ilk 11'de olması kenardakileri düşündürüyordur.

Sonuç olarak Fenerbahçe zorlu Sivas deplasmanında kazanarak yarıştan kopmadı.

"Fenerbahçe ikinci yarı daha etkili bir futbol oynadı.

Mourinho'nun öğrencileri Sivasspor'u yenerek yarıştan kopmadı."