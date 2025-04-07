İLKER YAĞCIOĞLU

GEÇEN çarşamba akşamı şok edici mağlubiyetin ardından Fenerbahçe için Süper Lig'de tamam mı devam mı maçıydı. Maçın başında ve ilk yarının tamamında hafta arasının ürkekliğini yaşıyordu Fenerbahçe. Haftalar sonra dörtlü savunmaya dönen Mourinho'nun takımı iyi bir ilk 45 dakika oynamadı.



Fenerbahçe özellikle ilk yarıda hücumda çok sıkıntı yaşadı. İkinci yarıdaki Talisca değişikliği Fenerbahçeli oyuncuların şampiyonluğun geleceğine inanmalarına vesile oldu. Bu golün ardından Fenerbahçe oyunu Trabzonspor yarı sahasına yıktı.



Beraberlik golünden sonra Trabzonspor'un direnci kırıldı.



Direnci kıran ve üst üste gelen gollerle ilk devre kötü ikinci devre ise çok iyi bir Fenerbahçe izledik. Geçen Galatasaray maçında çok eleştirdiğim Taliscadün gece Fenerbahçe'ye neden geldiğini bize bir daha gösterdi ve attığı 3 golle maçın yıldızı oldu. Mourinho'nun Kostic'i kadroyo almaması, Oğuz'u kulübeye çekmesi ve Szymanski'de de ısrarcı olması bu galibiyetle unutuldu.



Kırılma maçını kazanan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında son ana kadar Galatasaray'ın ensesinden ayrılmayacak.



"İkinci yarı muhteşem bir Fenerbahçe vardı.

Talisca golleriyle takımını ateşledi.

Fenerbahçe böylece şampiyonluk iddiasını da sürdürdü."