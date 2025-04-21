İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE, 9 eksikle İstanbul'a gelen Kayserispor'a karşı resmen öldü öldü dirildi. Ve maçın son anlarında puan kaybetmekten kurtulamadı. Oyundaki istatistiklere baktığımız zaman her şey Fenerbahçe'nin lehine idi. Ama özellikle ilk 45 dakikada oyunda bir şeyler eksikti. Eksik olan şey ise coşkuydu... Sahanın içinde coşku eksik olunca bu ister istemez seyirciye de etki ediyor.



Seyirci de doğal olarak maçın içine giremiyor. Jose Mourinho'nun tercihleri de artık can sıkmaya başladı. Oğuz Aydın oyuna girene kadar Fenerbahçe tek kollu boksör gibi Maximin'le hücum etti. Kayserispor kalesine. Tadic mücadelede son derece etkisizdi. Mourinho'nun da vazgeçilmezi Szymanski de sahada yoktu dersek yeridir.



En- Nesyri gol kaçırma yarışına girmiş ve 2 ay önceki halini mumla aratıyor.



Son anlardaki baskı Kayserispor'un yorulması ve usta ayaklarıyla Fenerbahçe öne geçse de uzatmalarda gelen gole engel olunamadı. Sonrasında Fenerbahçe'nin bütün şampiyonluk ümitleri Kadıköy'ün çimlerine gömüldü. Bu kadar eksik takıma 2 puan verirseniz şampiyonluktan bahsedemezsiniz!



"F.Bahçe, Kayseri önünde uzatmalarda gelen gole engel olamayarak şampiyonluk hayallerini Kadıköy'ün çimlerine gömdü."