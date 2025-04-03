PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Mourinho rakibini diriltti

Mourinho rakibini diriltti

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 3 Nisan 2025

DÜN akşamki derbide ilk yarının 2-1 Galatasaray'ın lehine bitmesi Allah'ın Fenerbahçe'ye bir lutfuydu. O kadar kötü bir Fenerbahçe vardı ki gözlerime inanamadım. Tam anlamıyla acemiler mangası gibiydiler. Top ayaklarına geçtiği zaman ürkek, iki pas yapamayan, top rakipteyken darmadağın bir savunma görüntüsü vardı. Fenerbahçe ilk yarıda Osimhen ve Barış Alper'e karşı resmen çaresiz kaldı. Açıkçası Mourinho 30. dakikada 3 oyuncu değişikliği yapsa hiç yadırgamazdım. İşin tuhafı ilk yarının son dakikasında gelen gol Mourinho için yeterli olsa gerek. 2. yarıya hiç değişiklik yapmadan başladı. Talisca, En Nesyri, Szymanski ve Amrabat tanınmayacak kadar kötü oynadılar.

Oyunun ikinci yarısı biraz da psikolojik olarak Galatasaray'ın geri çekilmesiyle biraz daha Fenerbahçe lehine döndü gibi ama Sarı-Lacivertliler bir türlü maçı uzatmalara götürecek golü bulamadı.

Oyunun son bölümü ise neredeyse bir boks maçına döndü.

Yedek kulübeleri, saha içi, itiş, kakış ama sonuçta Galatasaray'ın tur atlamasına şahit olduk. Gelelim Mourinho'ya dün akşam resmen Galatasaray'ı diriltti.

Kendi sahasında iki kez rakibine mağlup oldu. Derbi kazanamadı.

Açıkçası Okan Buruk'un sallanan koltuğunu dün geceki oyunuyla iyice sağlama almış oldu.

"İlk yarıda o kadar kötü bir Fenerbahçe vardı ki gözlerime inanamadım.
Mourinho, Buruk'un sallanan koltuğunu sağlama aldı"

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Güle oynaya kazandı 29 Mart 2025, Cumartesi Artık hedef Dünya Kupası 24 Mart 2025, Pazartesi Darısı pazar gününe 21 Mart 2025, Cuma Kayıp çok büyük 17 Mart 2025, Pazartesi
Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2 | MAÇ ÖZETİ İZLE
Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2 | MAÇ ÖZETİ İZLE
Beşiktaş’tan Immobile yerine dev transfer!
Beşiktaş'tan Immobile yerine dev transfer!
Buse Varol’un annesi gören dilini ısırdı! Alişan’ın kayınvalidesi kızına taş çıkardı
Buse Varol’un annesi gören dilini ısırdı!
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu! Ceza alacak mı?
Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu!
CHP’de turp korkusu! Özgür Çelik’ten Yapay zeka çıkışı
CHP'de "turp" korkusu!