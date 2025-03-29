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Güle oynaya kazandı

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 29 Mart 2025

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DÜNKÜ rakip Bodrumspor'un son 6 maçtaki performansı adeta tedirgin ediciydi. Her şeyden önce takım savunmasını iyi yapan ve 6 maçtır gol yemeyerek 14 puan toplayan bir Bodrum vardı sahada Fenerbahçe'nin karşısında. "Acaba Bodrum bu karşılaşmada Fenerbahçe'ye sorun çıkarabilir mi?" sorusu mücadele öncesi akıllara gelmişti. Ama hiç de öyle olmadı.

Maçın başında çok erken bir gol geldi. Fenerbahçe topu kaybettiği anlarda kısa sürede rakipten topu almayı başardı. İlk yarıda ev sahibi Fenerbahçe kalesine bir kere geldi onda da penaltı atışından golü buldu. 1-1'in ardından gelen gollerle de maç aslanda ilk devre bitmiş oldu. İkİ takıma da sorsalar "İlk devrenin sonunda maç bitsin mi?" diye iki tarafta bu öneriyi kabul ederdi...
Bence Mourinho için olacak en iyi senaryo gerçekleşti.
Hiç yorulmadan güle oynaya 3 puana ulaştılar. Önümüzdeki hafta oynanacak iki derbi öncesi hem farklı galibiyet hem de takımın hırpalanmaması hocayı mutlu etmiştir. Oyuncuların maçta yaptıklarına tek tek girmeye gerek yok. İki takım arasındaki kalite farkı çok açık ortada...

"İki takım arasındaki kalite farkı çok açık kendini gösterdi...
Fenerbahçe erken kopardığı bir maçta güle oynaya 3 puana uzandı."

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