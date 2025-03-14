İLKER YAĞCIOĞLU

RANGERS'IN Kadıköy'de 3-1 kazandığı maçın ardından Fenerbahçe için rövanş karşılaşması zor görünüyordu. Maçtan 1 gün önce Sarı-Lacivertli futbolcuların açıklamalarından özgüvenlerinin yerinde olduğu görünüyordu.

"Onlar bizi yendi. Biz de onları sahalarında yeneriz" düşüncesi hakimdi Fenerbahçeli futbolcularda. Oyun ilk maçtaki gibi başladı top bizdeydi. Ofansif anlamda fazla üretkendik onlara da şans vermedik. İlk yarının sonlarında Szymanski'nin attığı gol bizi moral olarak çok yukarıya çekti. Rangers'ı da strese soktu. İkinci yarı oyun nereyedeyse tek kaleye döndü... Sürekli biz atak yapan taraftık. Rakibin de üzerimize gelmesine hiç izin vermedik. Amrabat ve Fred bulundukları bölgede çok top kazandılar ve rakip atakları engellediler.

İkinci golde tam zamanında geldi ve tura ortak olduk.

Hocanın da Dzeko ve Tadic değişikliği ile maçı 90 dakikada tamamlamak istediğimizi gösterdik. Penaltılarla elenmek kötü oldu. Fenerbahçe baştan sona hak ettiği bir maçta turu geçmeyi hak etmişti. Maçın hakemi de Ivan Bebek'ten sonra Fenerbahçe tarihinde ikinci bir kara lekeydi.

"Penaltılarla elenmek kötü oldu.

Fenerbahçe baştan sona hak ettiği bir maçta turu geçmeyi gerçekten hak etmişti."