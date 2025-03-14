PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Bu futbola yazık oldu

Bu futbola yazık oldu

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 14 Mart 2025

RANGERS'IN Kadıköy'de 3-1 kazandığı maçın ardından Fenerbahçe için rövanş karşılaşması zor görünüyordu. Maçtan 1 gün önce Sarı-Lacivertli futbolcuların açıklamalarından özgüvenlerinin yerinde olduğu görünüyordu.
"Onlar bizi yendi. Biz de onları sahalarında yeneriz" düşüncesi hakimdi Fenerbahçeli futbolcularda. Oyun ilk maçtaki gibi başladı top bizdeydi. Ofansif anlamda fazla üretkendik onlara da şans vermedik. İlk yarının sonlarında Szymanski'nin attığı gol bizi moral olarak çok yukarıya çekti. Rangers'ı da strese soktu. İkinci yarı oyun nereyedeyse tek kaleye döndü... Sürekli biz atak yapan taraftık. Rakibin de üzerimize gelmesine hiç izin vermedik. Amrabat ve Fred bulundukları bölgede çok top kazandılar ve rakip atakları engellediler.
İkinci golde tam zamanında geldi ve tura ortak olduk.
Hocanın da Dzeko ve Tadic değişikliği ile maçı 90 dakikada tamamlamak istediğimizi gösterdik. Penaltılarla elenmek kötü oldu. Fenerbahçe baştan sona hak ettiği bir maçta turu geçmeyi hak etmişti. Maçın hakemi de Ivan Bebek'ten sonra Fenerbahçe tarihinde ikinci bir kara lekeydi.

"Penaltılarla elenmek kötü oldu.
Fenerbahçe baştan sona hak ettiği bir maçta turu geçmeyi gerçekten hak etmişti."

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Mourinho’ya yakışmadı! 07 Mart 2025, Cuma Rüzgar tersine döndü 03 Mart 2025, Pazartesi Zorlanmadan çeyrek finale 28 Şubat 2025, Cuma Alan razı veren razı 25 Şubat 2025, Salı
İTM.513 REFERANSLI, 400 KV PAŞAKÖY TM TEVSİAT YAPIMI Resmi İlandır
İTM.513 REFERANSLI, 400 KV PAŞAKÖY TM TEVSİAT YAPIMI
ABD Başkanı Trump Mehmet Öz ve kardeşine en yakınında görev verdi!
Trump’ın "öz" seçimi
Ermenistan tarihinde bir ilk! Türk basınına konuşan Paşinyan’dan 1915 itirafı: Tarih siyasi bir tercihtir
Ermenistan tarihinde bir ilk!
İsrail’den Şam’a hava saldırısı! Suriye medyası doğruladı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Şara Anayasa beyannamesini onayladı! İşte Suriye’de yeni dönem
Suriye'de yeni Anayasa