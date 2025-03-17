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Kayıp çok büyük

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 17 Mart 2025

ANTALYA maçından önce Fenerbahçe için en büyük tehlike Rangers deplasmanındaki 120 dakikalık oyun, sonrasında penaltılar, ortaya konan olağanüstü mücadelenin getireceği yorgunluktu. Açıkçası öyle de oldu. Maç boyu özellikle hücum anlamında üretmekten uzak bir Fenerbahçe izledik. Mourinho, öndeki ikiliyi Dzeko ve Talisca ile oluşturmuştu. Ama bu ikili, birbirine uyum sağlayamadı.
Bu ikiliye Tadic de eklenince hücumda Oğuz ve Kostic'in getireceği toplar haricinde alternatif kalmadı. Yine Perşembe akşamı, adeta 3'er kişilik oynayan Amrabat ve Fred de her geçen dakika yorgunlukları gün yüzüne çıktığı için orta sahada istenilen baskı bir türlü kurulamadı. Szymanski ve En Nesyri'nin üst üste kaçırdığı iki kafa vuruşu haricinde rakip kalede bir türlü pozisyon üretemeyen Fenerbahçe izledik.
Samsunspor da neredeyse hiç atak yapamadığı için kısır ve keyifsiz bir maç oldu. Fenerbahçe son dakikalarda çok önemli fırsatları harcadı.
Bence bu maçtan alınacak 3 puan şampiyonluğun yolunu açacaktı. Açıkçası kayıp büyük oldu. Şimdi Galatasaray'ın zor fikstüründe puan kaybetmesini beklemekten başka çare yok.

"Açıkçası kayıp büyük oldu. Şimdi Galatasaray'ın zor fikstüründe puan kaybetmesini beklemekten başka çare yok."

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