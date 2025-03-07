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Mourinho’ya yakışmadı!

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 7 Mart 2025

Maça kötü başladık. Bir türlü oyunun kontrolünü ele alamadık. Defansta da alışık olmadığımız hatalar yaptık ve geriye düştük. Büyük sıkıntı orta sahadaydı. Amrabat ve Szymanski ile orta sahada çok etkisiz kaldık ve rakip çok kolay top yaptı... Özellikle Szymanski'nin kötü oyunu orta sahadaki boşluğu daha da genişletti. Djiku'nun golüyle moral bulduk. İkinci yarıya başlarkan de Mourinho doğru bir hamle yaptı ve dörtlü defans oyununa geçerek Talisca'yı oyunu aldı. Ama 54. dakikada Szymanski'yi çıkartıp Maximin dahil olunca orta sahayı tamamen boşaltmış oldu. Yediğimiz iki gol santimler ile ofsayt çıkmasa çok daha sıkıntılı bir skor ile karşı karşı karşıya kalacaktık. Maximin girdikten sonra birkaç hava topuyla pozisyon yakaladık ama etkili değildik.

Mourinho en son Mert Müldür'ü çıkartıp İrfan Can Kahveci'yi oyuna alarak tamamen oyunun hücum tarafını düşündü. Onun felsefesine uyan değişiklik değildi bu... Bunu sonucunda üçüncü golü kalemizde gördük ve turu bence İstanbul'da bıraktık. Açıkçası Mourinho'nun ikinci maçı düşünmeden risk alması yenilginin sebebiydi. Oyun ve skor Mourinho'ya yakışmadı!

"Mourinho'nun ikinci maçı düşünmeden risk alması mağlubiyetin sebebiydi. Oyun ve skor Portekizli hocaya yakışmadı."

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