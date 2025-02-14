İLKER YAĞCIOĞLU

AÇIKÇASI dün akşamla ilgili söylenecek tek cümle 'Bundan iyisi olmazdı'. Bu maçları oynamasını çok iyi bilen Mourinho, klasını konuşturdu ve son derece doğru bir oyunla Anderlecht'i sürklase etti. Maç boyunca defanstan hiç ödün vermedi.

Kazandığı toplarla da rakip kalede ciddi tehlikeler yarattı. Dün akşam Dzeko'nun profesyonelliğine bir kere daha hayran kaldım.

Müthiş bir maç oynadı. Hem savunmada hem hücumda gücünün son damlasına kadar mücadele etti. Ota sahada Szymanski ve Fred de eski günlerini hatırlatan bir oyun oynadılar.

Mourinho'yu bir konuda daha tebrik ediyorum. Hiç çekinmeden yine genç Yusuf'a şans verdi. Yusuf da hocasını mahçup etmedi ve harika bir maç çıkarttı.

Mourinho'nun oyuncu değişilikleri de son derece doğruydu. Kart gören Osayi'yi çıkarması ve yorulan Dzeko'nun yerine Talisca'yı alması son derece doğru hamlelerdi. Açıkçası Fenerbahçe'de kötü oynayan oyuncu yoktu. Herkes görevini iyi yaptı.

Bahsettiğim isimler belki biraz öne çıktı ama bu isimlere Kostic'i de eklemek lazım. Bu maç 1-0'la bitseydi dahi Fenerbahçe avantaj elde edecekti. 3-0 turu getirecektir.

Bence Fenerbahçe sıradaki rakibini beklemeye başladı.

"Mourinho bu maçları oynamayı çok iyi biliyor. Defanstan ödün vermeyerek doğru bir oyunla Anderlecht'i sürklase etti"