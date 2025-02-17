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Derbiye moralli çıkacak

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 17 Şubat 2025

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KASIMPAŞA özellikle büyük takımlara karşı iyi oyunlar ortaya koyan bir takım. Dün da böyle bir oyun izledik. Maçın ilk 45 dakikasında Fenerbahçe'ye hem pozisyon vermediler, hem de iki tane net pozisyon kaçırdılar. İlk devrenin Fenerbahçe adına tek olumlu tarafı, 1-0'lık skordu. İkinci yarının başında biraz daha önde oynamaya başlayan ve daha fazla üreten bir takım izledik. En Nesyri, maça yine damgasını vururken, Oğuz da Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına girecek gibi… Bu sistemde ortada oynayan iki oyuncuya büyük iş düşüyor. Dün akşam Mert ve Fred ikilisi bu bölgede görev yaptı.
Fred başarılı bir maç çıkartırken, Mert Hakan yerini yadırgadı. Fenerbahçe'nin orta sahadaki etkinliği azalmış oldu. İlk golde Fred'in yaptığı asist, uzun süreler geçse de hatırlanacak cinstendi. Oyun 2-0'dan sonra Fenerbahçe savunmaya çekildiği için Kasımpaşa'nın hakimiyetini geçti ve golü buldular.
Geriye çekilmek problem değil ama Fenerbahçe'nin bu dinlenme anlarını topa sahip olarak geçirmesi gerekir ki sıkıntı yaşamasın.
Hafta arası Anderlecht galibiyeti, üstüne dün geceki galibiyet, perşembe günü Belçika'da turu atlayıp gelecek bir F.Bahçe, yüzyılın derbisine son derece moralli çıkacak.

"En Nesyri maça damgasını vurdu.
Oğuz Aydın da Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına girecek gibi görünüyor."

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