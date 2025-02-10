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3 puan varsa sorun yok!

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 10 Şubat 2025

KAĞIT üzerinde zor görünen Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe çok iyi oynamasa da kazanarak 3 puanı cebine koydu. Fazla pozisyonu olan bir karşılaşma izlemedik.

2 takım da pozisyon üretmekten çok uzaktı. Fenerbahçe, 2 kanat oyuncusu Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in hazırladığı pozisyonlarda golleri buldu. Geçtiğimiz hafta Erzurumspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında "Talisca fark yaratır" demiştim. Brezilyalı yıldız dünkü maçta da golünü atarak vazifesini yaptı. Edin Dzeko maçta çok fazla çalıştı.

Kaptan geriye gelerek takım arkadaşlarına çok yardımcı oldu. Ama tecrübeli forvet bu sefer de gol yollarında etkisiz kaldı. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun bu oyun tarzından taviz vermeyeceğini düşünüyorum. Açıkçası bizler de bu oyuna alıştık. Fenerbahçe kazandığı sürece bu oyunda sorun gözükmüyor.
Bu oyunla Sarı-Lacivertliler sürekli kazanmak zorunda. Görünen o ki G.Saray derbisine kadar puan kaybetmeden gidilecek. İşte asıl o zaman göreceğiz bu oyun şampiyonluk için yeterli olacak mı?.. 2 maçta 4 stoperin sakatlanmasına ilk defa şahidim. Bu durumun Mourinho'nun planlarını bozacağına eminim.

"2 maçta 4 stoperin sakatlanmasına ilk defa şahit oldum. Bu durumun Mourinho'nun planlarını bozacağına eminim."

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