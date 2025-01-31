İLKER YAĞCIOĞLU

MAÇA Fenerbahçe son derece iyi başladı. İlk 10 dakika içerisinde iki net pozisyon vardı. Buna karşın savunmada da İrfan Can Eğribayat'ı rahatsız edecek bir pozisyon vermedik. İşler istediğimiz gibi giderken bir duran top sonrası mağlup duruma düşmemiz takımın biraz daha önde oynamasına neden oldu. Dzeko, En nesyri'ye harika bir pas verdi ve Nesyri de son haftalardaki formunu devam ettirip golü attı. Mourinho bu sistemde oynamaya devam ediyor.



Elinde mevcut olan en iyi oyuncularla sahaya çıkmış. Açıkçası kulübede hamle yapacak bek fazla oyuncusu da yoktu. İlk yarıda sol taraftan Szymanski ile atak denemisinde bulunduk. Dzeko bir orta saha oyuncusu gibi zaman zaman gelip hücumları yönlendirmeye çalıştı. İlerlemiş yaşına rağmen sahanın her yerinde takımına büyük katkı sağladı ve güzel oyununu da golle süsledi.



Saygı duyulması gereken bir performans sergiliyor. Sonuçta zor da olsa Fenerbahçe play-off'a kalmayı başardı. Bakalım Mourinho'nun dediği gibi çok farklı bir takım izleyebilecek miyiz. Yeni transferlerin de takılmasıyla hepimiz bundan daha iyisini yapabilecek bir takım bekliyoruz.

"Dzeko yaşına rağmen sahanın her yerindeydi. Yeni transferlerin de katılımıyla daha farklı bir takım olacağını düşünüyorum"