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Golcüler maçı çevirdi

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 3 Şubat 2025

Bundan önceki 2 maçta olduğu gibi Fenerbahçe ilk 45 dakikayı boşa harcadı. Hücumda hiç etkili olamazken defansta da yaptığı hatalar sonucu kalesinde bir anda 2 gol gördü. Bu sistemde Fenerbahçe'nin orta sahasının çok zorlandığı ve rakip defans daha kalabalık olduğu için oyun hakimiyetini ele alamadığını defalarca dile getirdik. Eğer hoca bu sistemle oynaya devam etmek istiyorsa kesinlikle oyunun boyunu kısaltmalı ve rakibe daha yakın oynamalı. İlk 45'in son dakikasında rakibin 10 kişi kalması ve gelen penaltı golü maçın gidişatını değiştirdi. İkinci yarı Fenerbahçe baskı oyununu tek kaleye döndürdü.

4 top direkten döndü.

Kaleci Tarık müthiş kurtarışlar yaptı. Fenerbahçe'nin oyuncuları inanılmaz goller kaçırdı ama Ghezzal'ın oyundan çıkarken atılması ve Rizespor'un 9 kişi kalması iyi mücadele eden konuk takımın direncini tamamen kırdı.

Son dakikalarda Fenerbahçe golcüleri ile bu maçı da çevirmeyi başardı. Çok kritik bir 3 puan haneye yazdırıldı. Bardağın dolu tarafından bakarsak 2-0'dan dönmek sevindirici. Maç 11'e 11 oynansaydı ne olurdu? Mourinho'nun bu soruyu sorması lazım.

"F.Bahçe golcüleri ile bu maçı çevirdi.
Çok kritik 3 puan alındı.
2-0'dan dönmek sevindirici.
Maç 11-11 olsaydı ne olurdu?"

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