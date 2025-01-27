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3’lü sistemden vazgeçmeli

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 27 Ocak 2025

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SÜPER Lig'in flaş takımlarından Göztepe'ye karşı Fenerbahçe'nin zorlanmasını bekliyordum. Çok atletik ve kompakt oynayan bir takım Fenerbahçe'nin işini zorlaştırabilir diye düşünmüştüm. Ama açıkçası ilk 45 dakikadaki kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Fenerbahçe ilk 45 dakikada hiçbir şey yapmadı.
Ne savunma ne de hücum.

Hatta Göztepe farkı artıracak pozisyonları da yakaladı. İkinci yarı başlarken doğru yapılan iki oyuncu değişikliği Mourinho'nun ısrarla oynattığı ama Fenerbahçe'nin genlerine uymayan üçlü savunmadan vazgeçip dörtlüye dönmesi ve ikinci yarının hemen başında bulduğu gol maçın seyrini bir anda değiştirdi. En Nesyri'nin harika kafa golü ve Oğuz'un attığı gol Fenerbahçe taraftarına ilk yarıda 'Neredeydiniz' dedirtti. 8 dakikada 3 gol bulan Fenerbahçe sonrasında oyunu yine yavaşlatmaya gidince oyun bir anda 3-2'ye geldi ve son bölümler stres içinde geçti.

Bazı maçlar vardır ki sezonun kırılma maçlarıdır. Sezon bittiğinde Fenerbahçe eğer mutlu sona ulaşırsa bu maç dönüm noktası olarak hatırlanacaktır. Ligimizin gerçeğini Mourinho'nun da görüp 3 stoper ile oynamaktan vazgeçmesi gerekiyor.

"Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin genlerine uymayan üçlü sistemden vazgeçip dörtlüye dönmesi gerekiyor"

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