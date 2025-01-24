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Mourinho’nun planı tuttu

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 24 Ocak 2025

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Maçtan önce Mourinho, alınacak 2 puanın UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etmek için yeterli olduğunu söylemişti. Yani Lyon karşısında Kadıköy'de beraberlikle ayrılmak hoca için sıkıntı değildi. Sahada dünkü maçta böyle oynayan bir Fenerbahçe gördük. İşin savunma tarafında özellikle 45 dakikada oldukça başarılı ve rakibe pozisyon vermeyen bir takım vardı sahada gerçekten. Ama işin ofansif tarafındaysa bugün orta sahanın solunda olan Szymanki dışında Fenerbahçe'de üretken oyuncular yoktu. İrfan Can Kahveci ve Tadic top bizdeyken çok etkisiz kaldılar...

Özellikle forvette En-Nesyri de topla buluşamayınca golden çok uzak kaldı. Bu sistemde orta sahada Sofyan Amrabat ve Fred'e çok yük biniyor. Karşılaşmanın 69. dakikasından sonra sırf bu yüzden oyunun kontrolü Lyon'a geçti. İşin detayına genel olarak batığımızda ise Jose Mourinho'nun bu maçla ilgili tüm planı tutmuş durumda.
Lyon karşısında alınacak 3 puan belki işi garantileyecekti.

Ama şimdi iş son maça kaldı.
Oradan alınacak 1 puan ise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etmesini garantileyecektir...

"Mourinho'nun maçla ilgili planı tuttu. Son maçta alınacak 1 puan F.Bahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura taşıyacak."

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