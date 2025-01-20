İLKER YAĞCIOĞLU

Dünkü maçta skoru görenler Fenerbahçe'nin maçı güle oynaya kazandığını zannedebilir. Adana'da dün akşam ilk 45 dakikada o kadar kötü bir maç oynadı ki Fenerbahçe, En iyimser Fenerli bile "Bu takım nasıl şampiyon olacak diye" sormuştur?..



Ne sistem, ne sahaya çıkan 11 önemli değil. Fenerbahçe forması giyen her oyuncunun her maçı ciddiye alması, her maçta bütün enerjisini sahaya yansıtması lazım. Gencecik oyunculardan kurulu Adana Demir'e karşı bu kadar zorlanmak ve golü geç bulmak hepsinden daha da kötüsü. Ortaya konan oyun en ağır eleştiriler hak ediyordu. İkinci yarıda özellikle rakibin 10 kişi kalması ve Tadic oyuna girmesinin ardından Fenerbahçe üst üste pozisyonlar buldu.

6 gol atıldı 4'ü sayıldı.



Tadic bu takım için ne kadar önemli olduğunu bu karşılaşma ile bir kez daha kanıtladı. Sonuçta ilk devresi çok kötü, ikinci yarısı vasat bir oyunla Fenerbahçe Adana'dan 3 puanla dönüyor ve şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'la puan farkını 6'ya indiriyor. Dün gecenin Fenerbahçe adına en sevindirici tarafı buydu.



"6 gol atıldı 4'ü sayıldı.

Rakibin 10 kişi kalması ve Dusan Tadic'in oyuna girmesi sonrası Fenerbahçe maçı kopardı..."