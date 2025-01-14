SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Zirve inadını gösterdi

Zirve inadını gösterdi

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 14 Ocak 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

Konya'daki zorlu deplasmanı Mourinho üçlü savunmayla başladı. kenarlarda da solda Kostic sağda Oğuz ikilisiyle hem hücumda hem de defansta rakipten birer kişi fazla olmayı hesaplamıştı.

Açıkçası 25. saniyede gelen Konya golü herkes için büyük bir sürpriz oldu ve oyun ister istemez daha çok hücuma yönalik bir oyun oldu. Orta sahada sadece Fred ve Szymanski ikilisiyle kalan Fenerbahçe, Szymanski'nin de çok hareket etmesinden dolayı sadece Fred'e kaldı. Fred tek başına o bölgede çok zorlandı. İlk devrede Szymanski oldukça iyi bir maç oynadı. Tadic, geçen haftaki protestolarla cevap verircesine asist ve golüyle gece damga vuran isimlerden biri oldu.

Oğuz'un üçlü oynayan bir takımın sağ kanadında tek başına temposunun yetersiz kaldığını gördük. Genel anlamda pozisyon üretmede ve maç temposu açısından Fenerbahçe'nin iyi oynadığını söyleyebilirim.

Mourinho bu sistemle oynayacaksa hücumda Nesyri-Dzeko ikilisine kesinlikle Cenk'i de alternatif olarak düşünmesi lazım. Sonuçta zirve yarışında puan farkının açılmaması için mutlaka kazanılması gereken bir maçtı.

İki korner bir kaleci hatası sonrası gelse de atılan 3 golle Konya'dan 3 puanla dönmek Fenerbahçe'nin zirve yolundaki inadını gösterdi.

"Jose Mourinho eğer bu sistemle oynamaya devam edecekse Nesyri- Dzeko ikilisine Cenk'i de alternatif olarak eklemeli"

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Fenerbahçe ciddiye aldı 10 Ocak 2025, Cuma Taraftarı kazanmak şart! 06 Ocak 2025, Pazartesi İşler daha da zorlaşabilir 21 Aralık 2024, Cumartesi İkinci yarı sıkıntılıydı 16 Aralık 2024, Pazartesi
EMEKLİYE 21 BİN TL | Promosyonlar yenilendi: Hangi banka rakamı nereye çekti?
Emekliye 21 bin TL
Tokat Niksar’da feci kaza: Tıra çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu!
Tıra çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu!
Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya
Fenerbahçe'de ilk bomba patlıyor
Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
F.Bahçe'den Tuta sonrası 2 bomba daha!
Adana’da seri cinayet! Karısını, kayınbiraderini, kayınvalidesini, kayınpederini ve baldızını öldürdü!
Aile katliamı!