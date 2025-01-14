İLKER YAĞCIOĞLU

Konya'daki zorlu deplasmanı Mourinho üçlü savunmayla başladı. kenarlarda da solda Kostic sağda Oğuz ikilisiyle hem hücumda hem de defansta rakipten birer kişi fazla olmayı hesaplamıştı.



Açıkçası 25. saniyede gelen Konya golü herkes için büyük bir sürpriz oldu ve oyun ister istemez daha çok hücuma yönalik bir oyun oldu. Orta sahada sadece Fred ve Szymanski ikilisiyle kalan Fenerbahçe, Szymanski'nin de çok hareket etmesinden dolayı sadece Fred'e kaldı. Fred tek başına o bölgede çok zorlandı. İlk devrede Szymanski oldukça iyi bir maç oynadı. Tadic, geçen haftaki protestolarla cevap verircesine asist ve golüyle gece damga vuran isimlerden biri oldu.



Oğuz'un üçlü oynayan bir takımın sağ kanadında tek başına temposunun yetersiz kaldığını gördük. Genel anlamda pozisyon üretmede ve maç temposu açısından Fenerbahçe'nin iyi oynadığını söyleyebilirim.



Mourinho bu sistemle oynayacaksa hücumda Nesyri-Dzeko ikilisine kesinlikle Cenk'i de alternatif olarak düşünmesi lazım. Sonuçta zirve yarışında puan farkının açılmaması için mutlaka kazanılması gereken bir maçtı.



İki korner bir kaleci hatası sonrası gelse de atılan 3 golle Konya'dan 3 puanla dönmek Fenerbahçe'nin zirve yolundaki inadını gösterdi.



"Jose Mourinho eğer bu sistemle oynamaya devam edecekse Nesyri- Dzeko ikilisine Cenk'i de alternatif olarak eklemeli"