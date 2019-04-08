Fener’in sorunu öz güven

FENERBAHÇE sezon genelinde olduğu gibi Ankaragücü deplasmanında da zorlandı. Bu durumun en büyük sebebi ne?

Fenerbahçe gibi büyük bir takımın bu durumda olması şaşırtıcı.

Takımın sezon başından bu yana öz güven olarak geride olması kötü deplasman performansındaki en büyük etken.

Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosunun kalitesinin yetersiz olduğu görüşüne katılıyor musunuz?

Fenerbahçe iştahlı oynuyor ama oyuncu kalitesi diğer ezeli rakipleri kadar güçlü değil. Psikolojik olarak da rahat olmadığı için bu zorlukları yaşıyor.

Mehmet Ekici'nin gördüğü kırmızı kart Fenerbahçe'yi Galatasaray derbisinde nasıl etkiler?

Ekici çok iyi bir oyuncu ancak gördüğü kırmızı kart acemiceydi.

Yokluğu Fenerbahçe'nin hücum gücünü kötü etkileyecektir.

F.Bahçe, derbiden nasıl bir sonuçla ayrılır?

Fenerbahçeliler dört gözle Galatasaray maçını bekliyor. Bu maç alınırsa her şey Fenerbahçe adına her şey daha iyi olacaktır.

Sinirlerine hakim olan taraf derbiyi kazanacaktır.



MAÇIN EN İYİSİ: ALTAY

Mükemmel kurtarışlara imza attı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MOSES

Çok fazla top ezdi. Etkisiz kaldı.