Doğru oynamadı!
Klasik bir oyundu... Pozisyon yoktu. Trabzonspor'a bakınca, oynamayan 4 oyuncunun ne kadar önemli oyduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sosa'nın iyi oynaması yetmiyor. Orta sahadaki diğer isimler etkisizdi. Onazi, Pereira ve Novak'ın yokluğu takımı çok etkilemiş. İlk yarıda sadece Abdülkadir Ömür'ün kaçırdığı gol pozisyonu var. Alanyaspor, Trabzonspor'un zaafını iyi kullandı. Yıldızlarına yakın oynadı. İkinci yarıda penaltı kaçtıktan sonra oyun Alanyaspor'a döndü.
Daha çok isteyen ve üreten bir takım vardı.
Trabzon'da skor üretecek isimler gününde değildi...
Genç kaleci Arda'dan da bahsetmek istiyorum. İyi toplar çıkardı. Defans oyuncuları uyumsuzdu. Defansif özellikleri olmayan Amiri'nin iki maçtır sol bekte oynaması takıma kötü yansıdı. Penaltı gol olsaydı Trabzonspor kazanabilir miydi? Bu da düşündürücü. Trabzonspor çok pas hatası yaptı. Sonuç olarak şunu da belirtmek lazım. Alanya, hak ederek kazandı. Sergen hoca Trabzonspor maçına iyi hazırlandı ve 3 puanı kazandı.
MAÇIN EN İYİSİ: CISSE
Alanyaspor'un golcüsü dün etkiliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODALLEGA
Kritik bir penaltı golünü kaçırdı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Trabzon’un emeği çalındı 11 Şubat 2019, Pazartesi TRABZONSPOR, dün Türk Telekom Stadı'nda ikinci kez hakem faciasına maruz kaldı. Benim hocalık yaptığım dönemde...
- Trabzon işi zora soktu 06 Şubat 2019, Çarşamba ÜMRANİYE karşısına eksik bir kadro ile çıkan Trabzonspor, maça istediği gibi başlayamadı ve bir türlü kontrolü...
- Daha rahat kazanabilirdi 03 Şubat 2019, Pazar TRABZONSPOR maça çok istekli başladı... Bu baskı sonucunda da henüz 6. dakikada Ankaragücü karşısında golü buldu....
- Gençlerde hayat var 28 Ocak 2019, Pazartesi Seyir zevki açısından bakıldığında iki takım da ilk yarıda iyi bir futbol ortaya koymadı. Sadece oyuncular iyi...
- VAR niye var niye yok! 21 Ocak 2019, Pazartesi TRABZONSPOR kendi sahasında liderle oynadığı maçta oyuna çok iyi başladı ancak karşısında da ligin en iyi oynayan...