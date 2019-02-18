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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 18 Şubat 2019, Pazartesi

Doğru oynamadı!

İLK 45 dakika iki takım da koştu...
Klasik bir oyundu... Pozisyon yoktu. Trabzonspor'a bakınca, oynamayan 4 oyuncunun ne kadar önemli oyduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sosa'nın iyi oynaması yetmiyor. Orta sahadaki diğer isimler etkisizdi. Onazi, Pereira ve Novak'ın yokluğu takımı çok etkilemiş. İlk yarıda sadece Abdülkadir Ömür'ün kaçırdığı gol pozisyonu var. Alanyaspor, Trabzonspor'un zaafını iyi kullandı. Yıldızlarına yakın oynadı. İkinci yarıda penaltı kaçtıktan sonra oyun Alanyaspor'a döndü.
Daha çok isteyen ve üreten bir takım vardı.
Trabzon'da skor üretecek isimler gününde değildi...
Genç kaleci Arda'dan da bahsetmek istiyorum. İyi toplar çıkardı. Defans oyuncuları uyumsuzdu. Defansif özellikleri olmayan Amiri'nin iki maçtır sol bekte oynaması takıma kötü yansıdı. Penaltı gol olsaydı Trabzonspor kazanabilir miydi? Bu da düşündürücü. Trabzonspor çok pas hatası yaptı. Sonuç olarak şunu da belirtmek lazım. Alanya, hak ederek kazandı. Sergen hoca Trabzonspor maçına iyi hazırlandı ve 3 puanı kazandı.

MAÇIN EN İYİSİ: CISSE
Alanyaspor'un golcüsü dün etkiliydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODALLEGA
Kritik bir penaltı golünü kaçırdı.
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