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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 11 Şubat 2019, Pazartesi

Trabzon’un emeği çalındı

TRABZONSPOR, dün Türk Telekom Stadı'nda ikinci kez hakem faciasına maruz kaldı. Benim hocalık yaptığım dönemde 2016 yılında Deniz Ateş Bitnel gösterdiği kırmızı kartlarla Trabzonspor'un emeğini çalmıştı. Bunun bir örneğini de dün yaşadık. Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda hatalı bir penaltı kararı veren Ümit Öztürk, kendisine küfreden Nagatomo'yu ise oyundan atamadı. Aynı sözü söyleyen Fenerli Soldado, Kayseri maçında atılmıştı.
Hakem Diagne'nin Rodallega'ya yaptığı faulde ikinci sarıyı da atlayarak bir skandala daha imza attı.

KÖTÜ ÖRNEK OLDULAR
ABDÜLKADİR Parmak'ın orta sahada rakibinin ayağına basmasına faul çalan hakem, Ekuban'ın Galatasaray ceza sahası içinde sert bir şekilde ayağına da basılmasına seyirci kalmıştır. Hakem kısaca dün Trabzon'un bir penaltısını vermedi, aleyhine bir hatalı penaltı verdi. İki G.Saraylı'yı da atmadı!
Trabzonspor dün yenilmesine rağmen dimdik oynamış ve sonuna kadar mücadele etmiştir. O yüzden futbolcuların başı dik olmalı. Futbolu yönetenler gençleriyle oynayan Trabzonspor'a kötü örnek oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: BELHANDA
Takımına ciddi bir katkı sağladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM!
Skandal bir yönetime imza attı.
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