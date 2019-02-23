Karabulutları dağıttı
Trabzonspor adına gecenin kötüsü ise Hosseini'ydi.
Amatörce yaptığı penaltı Göztepe'yi bir dakikalığına da olsa maça ortak etti.
ÖZ GÜVEN KAZANDI
Nwakaeme, Göztepe'nin golü sonrası sakin bir şekilde getirdiği topta Abdülkadir Parmak'a harika bir pas attı ve genç oyuncu da Trabzon'u tekrar öne geçirmeyi bildi. Abdülkadir saha içindeki çalışkanlığıyla da tam not aldı.
Kadu'nun 90'da kendi kalesine attığı golle Fırtına fişi çekti.
Göztepe karşısında kritik bir galibiyet alan Bordo- Mavililer üzerindeki karabulutları dağıttı. Bu galibiyetin getirdiği öz güvenle Trabzonspor lige artık çok daha umutlu bakacaktır.
MAÇIN EN İYİSİ: NOVAK
Sahada oluşu Trabzonspor'a güç veriyor.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JEROME
Göztepe'nin golcüsü etkisiz kaldı.
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