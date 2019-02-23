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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 23 Şubat 2019, Cumartesi

Karabulutları dağıttı

LİGDE son iki haftada aldığı iki yenilgi sonrası Göztepe deplasmanına mutlak galibiyet parolası ile çıkan Trabzonspor, ilk devre yakaladığı tek net pozisyonda Rodallega ile golü buldu. Sakatlıktan Novak'ın takıma dönmesi Trabzonspor'un çehresini değiştirdi. Novak'la birlikte sağ bekte oynayan Kamil de bindirmeleriyle Fırtına'nın hücum gücünü artırdı. Bordo- Mavililer dün birçok eksiği olmasına rağmen Göztepe karşısında etkili bir oyun ortaya koydu.
Trabzonspor adına gecenin kötüsü ise Hosseini'ydi.
Amatörce yaptığı penaltı Göztepe'yi bir dakikalığına da olsa maça ortak etti.

ÖZ GÜVEN KAZANDI
Nwakaeme, Göztepe'nin golü sonrası sakin bir şekilde getirdiği topta Abdülkadir Parmak'a harika bir pas attı ve genç oyuncu da Trabzon'u tekrar öne geçirmeyi bildi. Abdülkadir saha içindeki çalışkanlığıyla da tam not aldı.
Kadu'nun 90'da kendi kalesine attığı golle Fırtına fişi çekti.
Göztepe karşısında kritik bir galibiyet alan Bordo- Mavililer üzerindeki karabulutları dağıttı. Bu galibiyetin getirdiği öz güvenle Trabzonspor lige artık çok daha umutlu bakacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ: NOVAK
Sahada oluşu Trabzonspor'a güç veriyor.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JEROME
Göztepe'nin golcüsü etkisiz kaldı.
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