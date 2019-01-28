Bugünkü
Takvim
Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 28 Ocak 2019, Pazartesi

Gençlerde hayat var

Seyir zevki açısından bakıldığında iki takım da ilk yarıda iyi bir futbol ortaya koymadı. Sadece oyuncular iyi niyetle mücadele etti. Fakat futbol adına hem teknik açıdan hem taktik açıdan hem de beceri açısından ortaya bir şey çıkmadı. İlk 45'te futbol kalitesi düşüktü. Sadece ve sadece sahada mücadele gözüktü. Fakat iki takım da 2. yarı daha arzulu oynadılar ve bunun neticesinde de Sivasspor çok güzel bir kontrataktan öne geçti.
Trabzonspor adına da olumlu şeylerin değiştiği an da o golün yenildiği andı. Maçın fitilini bana göre Novak ateşledi.

MAÇ 70'TE BAŞLADI
Novak yoktan bir pozisyonda ısrarcı bir şekilde götürdüğü topta Nwakaeme'yi gördü ve devamında Rodallega'nın çıkardığı pasta Abdülkadir Parmak muhteşem bir gol atarak takımının beraberlik golünü attı. Aslında maç, 70. dakikadan sonra başladı.

İki takım da tüm aksiyonlarını son 20 dakikada ortaya koydu. Trabzonspor bu kalan 20 dakikada kazanması gereken takım olmalıydı.
Genç oyunculardan defansta Hüseyin iyi oynadı, Uğurcan kalede güven verdi. Abdülkadir Parmak da süper golle Süper Lig'e hoş geldi. Trabzonspor'a gençleri hayat verdi.

MAÇIN EN İYİSİ: ABDÜLKADİR PARMAK
Abdülkadir harika oynadı harika da bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EKUBAN
Aslında çok kötü değildi ama etkisizdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Hami Mandıralı Gençlerde hayat var
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ