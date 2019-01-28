Gençlerde hayat var
Trabzonspor adına da olumlu şeylerin değiştiği an da o golün yenildiği andı. Maçın fitilini bana göre Novak ateşledi.
MAÇ 70'TE BAŞLADI
Novak yoktan bir pozisyonda ısrarcı bir şekilde götürdüğü topta Nwakaeme'yi gördü ve devamında Rodallega'nın çıkardığı pasta Abdülkadir Parmak muhteşem bir gol atarak takımının beraberlik golünü attı. Aslında maç, 70. dakikadan sonra başladı.
İki takım da tüm aksiyonlarını son 20 dakikada ortaya koydu. Trabzonspor bu kalan 20 dakikada kazanması gereken takım olmalıydı.
Genç oyunculardan defansta Hüseyin iyi oynadı, Uğurcan kalede güven verdi. Abdülkadir Parmak da süper golle Süper Lig'e hoş geldi. Trabzonspor'a gençleri hayat verdi.
MAÇIN EN İYİSİ: ABDÜLKADİR PARMAK
Abdülkadir harika oynadı harika da bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EKUBAN
Aslında çok kötü değildi ama etkisizdi.
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